GOLD COAST, Australie — Marie-Ève Beauchemin-Nadeau a décroché la médaille d’argent chez les 75 kg en haltérophilie, dimanche, aux Jeux du Commonwealth.

La Montréalaise âgée de 29 ans est passée à un seul kilogramme de défendre avec succès son titre des Jeux du Commonwealth, après avoir soulevé 221 kg au cumulatif de l’arraché et de l’épaulé-jeté. Beauchemin-Nadeau, qui fut également médaillée d’argent aux Jeux du Commonwealth 2010, a concédé la victoire à l’Anglaise Emily Godley (222). La Galloise Laura Hughes a complété le podium, loin derrière à 207 kilos.

«Elle a fait du bon boulot, a reconnu Beauchemin-Nadeau, à propos de Godley. Elle mérite de toute évidence sa médaille.»

Les haltérophiles québécoises connaissent beaucoup de succès jusqu’ici en Australie. Avant la performance de Beauchemin-Nadeau, elles avaient remporté l’or, l’argent et le bronze dans cette discipline.

Maude Charro, de Rimouski, a grimpé sur la plus haute marche du podium chez les 63 kg, tandis que Tali Darsigny, de Saint-Hyacinthe, obtenait l’argent chez les 58 kg, et Rachel LeBlanc-Bazinet, de St-Bruno-de-Montarville, le bronze chez les 53 kg.

Le Canada avait remporté quatre médailles (deux d’or, deux de bronze) en haltérophilie aux Jeux du Commonwealth à Glasgow en 2014.

Un peu plus tôt dans la journée, Andréanne Messier, de La Présentation, a abouti en quatrième place chez les 69 kg — l’épreuve a été remportée par l’Indienne Punam Yadav. Messier, qui a établi trois marques personnelles, a conclu l’épreuve avec 211 kg (95 et 116).

Du côté masculin, Boady Santavy a établi une nouvelle marque des Jeux du Commonwealth chez les 94 kg. L’haltérophile de 20 ans originaire de Sarnia, en Ontario, a cependant dû se contenter de l’argent, derrière le champion en titre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Steven Kari.

Kari a explosé de joie après avoir réussi à sa dernière tentative à l’épaulé-jeté une performance de 216 kg, soutirant du même coup l’or au Canadien. L’Indien Vikas Thakur a récolté la médaille de bronze.

À la piscine, la Canadienne Kylie Masse a obtenu sa deuxième médaille d’or en autant de soirs, tandis que sa compatriote Taylor Ruck décrochait la médaille d’argent pour porter sa récolte à 6 disques depuis le début des jeux.

Masse, qui avait gagné le 100 m dos samedi, a établi une nouvelle marque des jeux dimanche en remportant le 200 m dos avec un temps de deux minutes et 5,98 secondes. Ruck a fini deuxième en 2:06,42, devant la nageuse étoile australienne Emily Seebohm (2:06,82).

Hilary Caldwell, de White Rock, en Colombie-Britannique, a terminé cinquième en 2:09,22.

Le Canada a ajouté trois autres médailles dimanche. Le paranageur Philippe Vachon, de Blainville, a récolté le bronze au 200 m QNI SM8.

Sarah Darcel, de Grande Cache, en Alberta, et Erika Seltenreich-Hodgson, d’Ottawa, ont obtenu l’argent et le bronze, respectivement, au 200 m QNI qui a été remporté par l’Anglaise Siobhan Marie O’Connor.

Ruck est en voie d’écrire une page d’histoire avec six médailles en six épreuves en Australie jusqu’ici (une d’or, quatre d’argent et une de bronze). L’adolescente âgée de 17 ans de Kelowna, en Colombie-Britannique, doit encore prendre part au 100 m libre et au relais QNI.

Masse, de Windsor, en Ontario, est la championne du monde et la détentrice du record du monde au 100 m dos. Son chrono au 200 m dos lui a permis de retrancher un centième de seconde à son record canadien.

La Canadienne Elaine Tanner a gagné sept médailles (quatre d’or et trois d’argent) aux Jeux du Commonwealth à Kingston, en Jamaïque, en 1966. Les Australiennes Susie O’Neill (Kuala Lumpur en 1998) et Emily Seebohm (New Delhi en 2010) ont chacune remporté huit médailles.

Une journée mémorable en gymnastique

Les gymnastes canadiens ont connu une journée historique aux Jeux du Commonwealth en amassant un total de six médailles, grâce notamment à la contribution de Shallon Olsen (or) et de Scott Morgan (argent et bronze).

L’obtention d’une médaille d’or, trois d’argent et deux de bronze ont porté à neuf la récolte du pays en gymnastique (3-4-2), avec une journée à faire à la compétition.

Morgan, de North Vancouver, a commencé la journée avec une médaille d’argent au sol, avant que son compatriote Zach Clay, de Chilliwack, en Colombie-Britannique, n’obtienne le bronze au cheval d’arçon.

Olsen, de Surrey, en Colombie-Britannique, et Black ont ensuite réalisé un doublé au saut.

Morgan a grimpé sur la troisième marche du podium aux anneaux, tandis que Brittany Rogers, de Calgary, décrochait l’argent aux barres asymétriques.

D’autre part, le Canadien Mohammed Ahmed a ajouté une médaille d’argent à sa collection au 5000 m, à l’occasion de la première journée d’activités en athlétisme.

En basketball féminin, Paige Crozon a contribué 10 points dans la défaite cinglante de 100-61 du Canada contre l’Australie.

Au tableau des médailles, le Canada a consolidé son troisième rang avec un total de 32 médailles (7-15-10). L’Australie domine toujours avec 84 médailles (31-25-28), devant l’Angleterre à 47 (19-19-9).