VALENCE, Espagne — Le no 1 mondial Rafael Nadal a facilement pris la mesure de la quatrième raquette mondiale Alexander Zverev 6-1, 6-4, 6-4 pour garder l’Espagne en vie dans son duel contre l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe Davis, dimanche.

Nadal a dominé son adversaire de 20 ans dès le départ, créant l’égalité 2-2 dans ce duel international. Le match décisif de simple inversé entre David Ferrer (no 33) et Philipp Kohlschreiber (no 34) sera présenté en fin de journée dimanche à Valence.

Il s’agissait de la 24e victoire d’affilée de Nadal dans cette compétition depuis 2005, soit le plus haut total combiné de matchs de simple et de double dans l’histoire de la Coupe Davis.

L’Espagne, qui a signé 27 victoires de suite à domicile, n’a pas perdu sur ses terres depuis la première ronde de la Coupe Davis en 1999, contre le Brésil. L’Italie a gagné 29 affrontements consécutifs à domicile en Coupe Davis entre 1949 et 1964.

La France dans le carré d’as

Lucas Pouille a gardé son sang-froid après que Fabio Fognini eut fracassé sa raquette contre le sol, en route vers une victoire à l’arraché de 2-6, 6-1, 7-6 (3), 6-3 qui a propulsé la France dans le carré d’as de la Coupe Davis.

La France, championne en titre de cette compétition, a maintenant une avance insurmontable de 3-1 dans cette série au meilleur des cinq matchs contre l’Italie.

Fognini a lancé sa raquette à deux reprises après avoir été incapable de profiter de ses occasions de prendre les devants en fin de troisième set.

La première fois, Fognini a fracassé sa raquette contre la terre battue, avant de la rompre complètement en la frappant contre son genou.

Au quatrième set, le capitaine français Yannick Noah a protesté auprès de l’arbitre en chaise puisque, selon lui, la foule tentait de nuire à Pouille alors qu’il était au service.

La France a atteint les demi-finales de la Coupe Davis pour une troisième année de suite.

Elle affrontera au prochain tour l’Espagne ou l’Allemagne.