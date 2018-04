MINNEAPOLIS — Le dernier match de la série entre les Mariners de Seattle et les Twins du Minnesota a été remis à cause du temps froid et de la neige, dimanche.

Le match sera repris le 14 mai, à l’occasion d’une journée qui était censée être «de repos» pour les deux équipes. La décision a été difficile à prendre en raison du calendrier des Mariners. Ces derniers ne devaient pas retourner au Minnesota d’ici la fin de la campagne.