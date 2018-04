PITTSBURGH — Jameson Taillon a accordé un seul coup sûr lors du premier blanchissage de sa carrière et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Reds de Cincinnati 5-0, dimanche.

Taillon (2-0) a retiré sept frappeurs sur des prises et a donné deux buts sur balles. Tyler Mahle a réussi le seul coup sûr des Reds, un simple après un retrait en troisième manche.

Taillon a aussi contribué offensivement en frappant un simple d’un point aux dépens de Mahle (1-1) en deuxième manche.

Un jour après avoir sauté son tour en raison d’une ecchymose au pied droit, Gregory Polanco a frappé un circuit de deux points contre Mahle en cinquième manche. Corey Dickerson a ajouté une claque en solo plus tard dans la manche.

Mahle a oeuvré pendant quatre manches et deux tiers. Il a été débité de cinq points sur neuf coups sûrs.

Les Reds ont perdu les services du troisième-but Eugenio Suarez en quatrième manche, quand il s’est fracturé le pouce droit en étant atteint par un tir de Taillon.

Marlins 6 Phillies 3

Miguel Rojas a frappé un circuit en solo en première manche et les Marlins de Miami ont filé vers la victoire contre les Phillies de Philadelphie, 6-3.

Starlin Castro a reçu deux buts sur balles et est venu marquer à chaque fois. Brian Anderson a porté le score à 5-3 avec un double de deux points, en huitième.

Odrisamer Despaigne (2-0) a obtenu six retraits, tandis que le sauvetage est allé à Brad Ziegler. Les Marlins mettaient fin à une série de quatre revers.

Luis Garcia (0-1) a atteint un frappeur et a donné un but sur balles, les coureurs qui allaient marquer sur le double d’Anderson.

Cubs 3 Brewers 0

Jose Quintana a accordé seulement trois coups sûrs en six manches, Ben Zobrist a cogné un circuit et les Cubs de Chicago ont conclu leur plus long voyage en plus de 100 ans en début de campagne en battant les Brewers de Milwaukee 3-0.

Albert Almora fils a ajouté un double d’un point en cinquième manche pour les Cubs, qui ont remporté trois des quatre matchs de leur série face aux Brewers.

Les Cubs disputeront enfin leur match d’ouverture locale lundi, après avoir joué leurs neuf premières parties à l’étranger. Il s’agissait de leur plus long voyage en début de campagne depuis un voyage de 12 rencontres pour commencer la saison 1899.

Quintana (1-1) a retiré six frappeurs sur des prises et a donné deux buts sur balles.

Brandon Morrow a été parfait en neuvième manche et a inscrit un deuxième sauvetage.

Chase Anderson (0-1) a accordé deux points et quatre coups sûrs en six manches.