BOISBRIAND, Qc — Alex Barré-Boulet a réussi un tour du chapeau, Alexandre Alain a accumulé deux buts et deux aides et l’Armada de Blainville-Boisbriand a rossé les Wildcats de Moncton lors d’un deuxième match d’affilée, dimanche, lors de leur série de deuxième tour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ryan DaSilva a amassé un but et deux aides, tandis qu’Aleksi Anttalainen et Joël Teasdale ont ajouté un but et une aide chacun dans une victoire de 9-3 de l’Armada, qui mène la série 2-0. Charles-Antoine Giguère a été l’autre buteur de l’Armada, alors que Drake Batherson a récolté quatre aides. Emile Samson a repoussé 24 lancers.

James Phelan a réussi un doublé pour les Wildcats et Nicholas Welsh a amassé un but et une aide. Mark Grametbauer a accordé neuf buts sur 41 tirs.

Les attaquants des Wildcats Anderson MacDonald, Casey Fox et Dylan Seitz ont été envoyés aux douches par les arbitres en fin de rencontre.

L’Armada avait gagné le premier match de la série par la marque de 6-1. Elle a repris là où elle avait laissé en marquant les cinq premiers buts de la rencontre, dimanche.

Phelan a finalement inscrit les Wildcats à la marque en désavantage numérique avec 2:55 à faire au deuxième vingt, mais Alain a marqué son deuxième but de la rencontre après seulement 13 secondes de jeu en troisième période.

Phelan et Welsch sont revenus à la charge dans un intervalle de 54 secondes en avantage numérique, mais l’Armada a rapidement fermé la porte.

Dans un match où les arbitres ont été occupés, les Wildcats ont profité de deux de leurs six occasions en avantage numérique, tandis que l’Armada a été 3-en-13.