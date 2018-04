HOUSTON — Max Stassi a claqué un circuit de trois points en cinquième et les Astros de Houston ont réglé le cas des Padres de San Diego 4-1, dimanche.

Les autres points du match ont été inscrits en sixième: un optionnel d’Austin Hedges, puis un circuit de Josh Reddick.

Les Padres (2-8) n’ont cogné que quatre coups sûrs, tous des simples.

Charlie Morton (2-0) a retiré sept frappeurs au bâton en six manches, accordant un point et quatre coups sûrs. Brad Peacock a mérité le sauvetage.

Tyson Ross (1-1) a donné quatre points et six coups sûrs en six manches.

Rays 7 Red Sox 8

Une huitième manche de six points des Red Sox a permis à Boston de soutirer un gain de 8-7 face aux Rays de Tampa Bay.

Les Red Sox gagnaient un huitième match de suite, les Rays en perdaient un huitième d’affilée. Ils restent sur leur faim depuis la victoire de 6-4 contre Boston à St. Petersburg lors du match inaugural, le 29 mars.

Les Rays ont marqué un point par manche de la deuxième à la sixième, puis deux en septième. Mais en huitième, Boston, qui perdait 7-2, a enfilé six coups sûrs et a bénéficié d’un mauvais lancer, tout ça après deux retraits. Six coureurs ont pu toucher à la plaque.

Quatre points ont été permis par Matt Andriese, deux par Alex Colome (0-1). Carson Smith (1-1) a lancé en huitième, puis Craig Kimbrel a signé un troisième sauvetage.

Tigers 1 White Sox 0

Mike Fiers et quatre releveurs ont limité les frappeurs des White Sox de Chicago à trois coups sûrs et les Tigers de Detroit ont profité d’une balle passée pour inscrire le seul point du match en première manche dans une victoire de 1-0.

Lors d’un match disputé dans des conditions hivernales, les deux équipes ont frappé un total de cinq coups sûrs — tous des simples — et aucun après la troisième manche.

Fiers (1-0) effectuait un premier départ cette saison après s’être remis d’une élongation lombaire. Il a accordé trois coups sûrs et un but sur balles en six manches.

Shane Greene a fermé les livres en neuvième manche et a récolté un deuxième sauvetage.

Leonys Martin a inscrit le seul point du match en première manche. Il a frappé un simple et a volé le deuxième coussin, avant d’atteindre le troisième but sur une balle passée. Il a ensuite filé jusqu’au marbre sur un ballon-sacrifice de Miguel Cabrera.

Reynaldo Lopez (0-1) a encaissé la défaite même s’il a accordé seulement un point non mérité, deux coups sûrs et cinq buts sur balles en sept manches.

Orioles 8 Yankees 7 (12 manches)

Craig Centry a frappé un simple d’un point en 12e et les Orioles de Baltimore ont signé un gain de 8-7 aux dépens des Yankees de New York.

Cogné contre Adam Warren (0-1), son simple au champ gauche a permis à Pedro Alvarez de marquer.

Alvarez avait reçu un but sur balles, puis avancé d’un but sur le simple d’Anthony Santander. Ce dernier a également brillé plus tôt dans le match, avec un simple d’un point et un circuit de deux points.

La victoire est allée au releveur Richard Bleier (2-0) et le sauvetage à Brad Brach, son deuxième.

Austin Romine a fourni trois simples d’un point dans une cause perdante.