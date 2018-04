ARLINGTON, Texas — Kendrys Morales a claqué un circuit de trois points en première manche et les Blue Jays de Toronto ont filé vers un gain de 7-4 aux dépens des Rangers du Texas, dimanche.

Son premier coup de canon de la saison a été précédé du deuxième de Steve Pearce, sur le tout premier lancer du match.

«Simplement être prêt à frapper, être prêt à l’attaquer tout de suite, a dit Pearce, expliquant son approche. Vous voulez éviter son changement de vitesse. Il a un bon répertoire.»

Justin Smoak et Yangervis Solarte ont frappé des simples contre Cole Hamels, avant que Morales envoie la balle au-delà de la clôture du champ droit.

Kevin Pillar a ajouté un simple d’un point en troisième. En sixième, il est venu marquer sur un double de Luke Maile, qui a lui-même croisé la plaque sur un simple de Curtis Granderson.

Randall Grichuk et Aledmys Diaz ont été les seuls joueurs des visiteurs à ne pas obtenir de coup sûr.

Jaime Garcia (1-0) a donné trois points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a accordé deux buts sur balles et a retiré cinq frappeurs au bâton.

Quatre releveurs ont préparé le terrain pour Roberto Osuna, qui a préservé le gain. Il en est déjà à quatre sauvetages, menant d’ailleurs la Ligue américaine à ce chapitre.

Les Torontois (6-4) n’ont pas encore perdu de série cette année. Les hommes de John Gibbons vont jouer à Baltimore de lundi à mercredi.

Joey Gallo a frappé un circuit de deux points pour les Rangers. Hamels (1-2) a quitté après cinq manches et un tiers, ayant alloué sept points et huit coups sûrs.

«Je dois être plus rigoureux dès le départ, a concédé Hamels. Ça me rappelait le match inaugural (où George Springer, des Astros, a claqué un circuit à son troisième tir du match). Je vais beaucoup me concentrer là-dessus, partir du bon pied face au premier frappeur.»