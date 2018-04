PARIS — Les autorités judiciaires françaises ont ouvert une enquête sur la mort du coureur belge Michael Goolaerts pendant la classique cycliste Paris-Roubaix.

Goolaerts est décédé, dimanche, après s’être effondré lors de la course d’un jour sur les pavés du nord de la France.

Le procureur de Cambrai, Remi Schwartz, a déclaré à l’Associated Press qu’une autopsie serait effectuée sur le corps de Goolaerts dans les prochains jours afin de déterminer la cause exacte du décès.

Le Belge de 23 ans est décédé dans un hôpital de Lille, où il avait été héliporté. Les organisateurs ont déclaré dans un rapport médical qu’il a subi un arrêt cardio-respiratoire.

Goolaerts a été transporté à l’hôpital après s’être effondré à environ 150 kilomètres de l’arrivée au deuxième des 29 secteurs pavés de la course connu sous le nom de «L’Enfer du Nord». Aucune image de l’incident n’était disponible mais les séquences télévisées ont montré Goolaerts gisant inconscient sur le bord de la route alors que le peloton le dépassait. Une équipe médicale lui a porté secours et on a semblé pratiquer la réanimation cardiopulmonaire.

Selon Schwartz, les premiers résultats de l’enquête indiquent que Goolaerts est peut-être tombé de son vélo à cause d’un malaise cardiaque, et que ce n’était pas l’accident qui a conduit à sa mort.

«Mais à ce stade, nous n’avons aucune certitude absolue, a-t-il déclaré. Il n’y a pas d’explication évidente, ni de traumatisme évident en tant que cause (de sa mort).»

Goolaerts en était à sa quatrième année au sein de l’équipe Verandas Willems-Crelan. Il travaillait en soutien au champion du monde de cyclo-cross belge Wout van Aert au Paris-Roubaix. Son meilleur résultat cette saison était une 20e place à la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

La mort de Goolaerts survient deux ans après celle du cycliste belge Daan Myngheer à la suite d’une crise cardiaque lors de la course du Critérium international de Corse. Un autre cycliste belge, Antoine Demoitie, est décédé la même année à la suite d’un accident survenu lors de la course Gent-Wevelgem.