Pendant une semaine, la colère des New-Yorkais était dirigée à l’endroit du club de la Ligue américaine.

Pendant que les Mets ont balayé deux rivaux de section, les Yankees ont bouclé leur premier séjour à domicile en perdant trois rencontres sur quatre contre les Orioles de Baltimore, dont deux fois en manches supplémentaires. Le duo de choc composé de Giancarlo Stanton et Aaron Judge compte cinq circuits jusqu’ici, mais Stanton a déjà été retiré 20 fois au bâton en 10 matchs et il a été la cible des huées de ses nouveaux partisans dans le Bronx.

Après avoir atteint le championnat de l’Américaine l’an dernier et avoir ajouté Stanton, les Yankees ont créé d’énormes attentes en vue de la présente campagne, mais il est vrai que ça prendra bien plus que quelques retraits sur des prises en début de saison pour changer cela.

Les Mets, quant à eux, ont terminé à 27 matchs de la première place en 2017, alors que l’impressionnante rotation qu’ils ont assemblée éprouvait bien du mal à demeurer en santé.

Maintenant, les Metropolitans se retrouvent avec une fiche de 7-1 après avoir balayé une série de deux rencontres face aux Phillies de Philadelphie et une de trois matchs contre les Nationals de Washington. Seuls les Red Sox de Boston (8-1) ont une meilleure fiche qu’eux. Noah Syndergaard est de retour après avoir été limité à 30 manches et un tiers l’an dernier en raison d’une déchirure d’un oblique. Même Matt Harvey semble vouloir contribuer après deux mauvaises saisons minées par les blessures.

À l’autre bout de la ville, ce sont les Yankees qui doivent négocier avec des soucis de santé. Gary Sanchez a raté quelques matchs en raison d’un problème à la jambe, tandis que le nom de C.C. Sabathia a été inscrit sur la liste des blessés. Leur prochaine série est contre les Red Sox, à Fenway, et ces derniers pourraient déjà creuser l’écart avec les Yankees.

Le phénomène

Il est encore très, très tôt, mais Shohei Ohtani teste les limites supérieures du possible depuis que le joueur étoile est arrivé du Japon. Ohtani n’a permis qu’un coup sûr et blanchi les Athletics pendant sept manches, dimanche. Il a gagné ses deux départs depuis qu’il s’est joint aux Angels de Los Angeles et entre-temps, il a frappé un circuit dans trois rencontres consécutives.

Ohtani affiche des moyennes offensives de ,389/,421/,889, alors que les adversaires ne frappent que pour ,093 contre lui. Il a aussi obtenu 18 retraits sur des prises en 13 manches de travail au monticule.

Le monticule des Diamondbacks

Dans l’Ouest de la Nationale, Clayton Kershaw et Kenley Jansenm, des Dodgers de Los Angeles, accaparent la plupart des discussions portant sur les lanceurs. Mais les Diamondbacks de l’Arizona, leurs rivaux de section, ont terminé tout juste derrière eux pour la moyenne de points mérités en 2017.

Les D’backs ont déjà une avance de quatre matchs devant les Dodgers et le partant Patrick Corbin a été étincelant à ses deux premiers départs, retirant 20 frappeurs sur des prises tout en n’allouant que deux buts sur balles.

Avec Corbin, Zack Greinke, Robbie Ray, Zack Godley et Taijuan Walker, les Diamondbacks disposent de beaucoup de profondeur au monticule.

Six

Si la performance d’Ohtani au monticule dimanche a été impressionnante et que celle de la recrue des Padres de San Diego Christian Villanueva — auteur de trois circuits mardi — est digne de mention, l’exploit de la semaine revient au vétéran Andrew McCutcheon.

Le nouveau membre des Giants de San Francisco a réussi son premier match de six coups sûrs samedi, couronné par un circuit de trois points en 14e manche qui a procuré une victoire de 7-5 aux siens aux dépens des Dodgers.

Jeu de la semaine

Le frappeur désigné de 35 ans Edwin Encarnacion compte seulement neuf triples en carrière. Il était donc un candidat bien peu probable à réussir un circuit intérieur. Mais le cogneur de puissance des Indians de Cleveland en a frappé lundi, contre les Angels.

La claque d’Encarnacion le long de la ligne de démarcation a frappé la clôture juste en dessous du poteau, avant de rouler le long de la clôture. Le voltigeur de gauche Justin Upton n’a pas immédiatement réalisé que la balle était en jeu et par le temps qu’il la récupère, Encarnacion avait franchi un bon bout de chemin sur les sentiers.

Mention honorable à Carlos Correa, des Astros de Houston, qui a aussi frappé un circuit intérieur mardi, contre les Orioles de Baltimore. La balle frappée au champ centre-gauche a attiré deux voltigeurs. Une fois qu’elle a frappé le mur, elle s’est éloignée de ceux-ci, permettant à Correa de toucher tous les buts.