NEW YORK — L’ailier gauche Jamie Benn des Stars de Dallas, le gardien Roberto Luongo des Panthers de la Floride et le centre Claude Giroux des Flyers de Philadelphie ont mérité les trois étoiles de la dernière semaine de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey.

Benn a mené la LNH avec sept buts, dont deux tours du chapeau, et il a ajouté une passe en trois matchs pour aider les Stars à compiler un palmarès de 2-1-0. Il a obtenu son troisième tour du chapeau en carrière, dont le but victorieux, lors d’une victoire de 4-2 aux dépens des Sharks de San Jose et il a conclu la saison avec une autre performance de trois buts, dont celui de la victoire, lors d’un gain de 4-2 face aux Kings de Los Angeles.

Mais ça n’a pas suffi pour permettre aux Stars d’accéder aux éliminatoires puisqu’ils ont terminé à trois points de l’Avalanche du Colorado et de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association Ouest.

Victorieux à ses trois matchs, Luongo a compilé un moyenne de 1,59 et un taux d’efficacité de 95,5 pour cent en quatre présences devant le filet. Il a ainsi permis aux Panthers de devenir la 13e équipe de l’histoire de la LNH à inscrire cinq victoires en sept jours. Les Panthers, qui ont travaillé fort en deuxième moitié de saison pour se tailler une place en éliminatoires, ont fini un point derrière les Devils du New Jersey, qui ont terminé au huitième rang dans l’Association Est.

Giroux a totalisé cinq buts et deux mentions d’aide en trois matchs pour contribuer largement aux succès des Flyers, qui accèdent aux séries éliminatoirse pour la huitième fois au cours des 11 dernières saisons.