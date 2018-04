SAKHIR, Bahreïn — Le champion du monde Lewis Hamilton veut que l’écurie Mercedes améliore rapidement ses communications en courses.

Après seulement deux courses, Hamilton est déjà mécontent. Avec raison, quand on considère que son rival Sebastian Vettel les a toutes deux remportées. Après sa victoire à Melbourne, le pilote Ferrari a gagné le Grand Prix de Bahreïn dimanche, alors que Hamilton a terminé troisième.

«C’est très marginal maintenant, a dit Hamilton. Ça démontre toute l’importance des communications et comment les petites choses peuvent faire la différence, procurer des points supplémentaires.»

La frustration de Hamilton dure depuis Melbourne, où une erreur d’un ordinateur de l’écurie a donné la victoire à Vettel. Hamilton était en contrôle, mais il a pris le deuxième rang puisque l’ordinateur a mal calculé l’écart entre sa Mercedes et la Ferrari de Vettel quand ce dernier est entré aux puits.

La performance de Hamilton à Bahreïn s’est révélée être un exercice parfait de contrôle des dommages, considérant qu’il a pris le départ du neuvième emplacement sur la grille en raison d’un changement non autorisé de sa boîte de vitesse. Le Britannique estime toutefois qu’il aurait pu faire mieux avec une meilleure stratégie d’attaque, lui qui sentait une occasion de se lancer.

L’autre pilote Ferrari, Kimi Räikkönen, était hors course à la suite d’un incident dans les puits, tandis que Vettel peinait à maintenir sa position en raison de la dégradation de ses pneus. Malgré cela, Hamilton ne savait pas à quel point il pouvait pousser ses pneus dans les derniers 15 tours en raison des problèmes de communications.

«Je pilotais à l’aveugle pendant un certain temps. Nous devons travailler là-dessus, a-t-il indiqué. La radio ne fonctionnait pas adéquatement. Ils ne m’entendaient pas et moi je ne les entendais pas. Quand vous vous concentrez à recevoir des commentaires, vous cessez de penser à votre ligne de course.»

Mercedes a signé le doublé pilotes/constructeurs au cours des quatre dernières années, mais l’écurie semble montrer quelques failles cette saison.

Bien que les critiques de Hamilton ne visent pas une seule personne en particulier, il souhaite des réponses dès le Grand Prix de Chine, ce week-end.

«Nous allons assurément nous asseoir et discuter de meilleure façon; nous asseoir et revoir les deux dernières courses, a commenté Hamilton. Je ne peux me permettre de perdre plus de points aux mains de Sebastian.»

La quête de perfection de Hamilton joue parfois contre lui, alors qu’il laisse sa frustration s’attarder.

«Si vous regardez la dernière course (en Australie), nous aurions dû la gagner. C’est en raison de nos problèmes de communications et d’opérations que nous l’avons perdue. Il y a des choses que nous aurions pu faire pour nous assurer de terminer en tête.»

Les problèmes de communications se sont poursuivis à Bahreïn.

«Je ne comprends pas ce que je dois faire», a-t-il dit par radio au 43e tour, quand on lui a demandé de compléter un tour «dans les bas 34», soit en une minute, 34 secondes (1:34,00)

«Je roule en 34,3, est-ce suffisant, a-t-il ajouté médusé. Il me semble que vous ne me donniez pas tellement une vue d’ensemble.»

Avec 62 victoires et 73 poles positions — un record —, Hamilton est en position d’en exiger autant.

«Afin que notre stratégie fonctionne, ont doit tous être sur la même longueur d’onde. (De me dire) ‘fais ce temps’ ne me dit pas grand-chose. (…) C’est comme d’escalader une montagne dans de la boue glissante. C’est comme ça que je me sens.»

La stratégie d’un seul arrêt aux puits a pris Mercedes par surprise. L’écurie s’attendait à ce qu’il effectue un deuxième changement de pneumatiques. Il ne l’a pas fait et il a conservé son avance pour vaincre Valtteri Bottas — le coéquipier de Hamilton — par sept dixièmes.

«J’estime que nous avions 90 pour cent des chances de l’emporter, mais nous avons perdu», a déclaré le directeur de l’écurie, Toto Wolff.

Avec cette course, Hamilton a maintenant été privé de victoire lors des cinq derniers Grands Prix, sa plus longue disette depuis 2016, alors que son coéquipier Nico Rosberg avait remporté le championnat des pilotes.