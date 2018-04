BROSSARD, Qc — S’il ne l’a pas répété en cinq occasions, il ne l’a pas dit une seule fois: Max Pacioretty aime le Canadien de Montréal, la ville et ses tâches de capitaine, et il tient à rester avec le Tricolore. Mais entre ses désirs et la réalité, il existe une zone grise et nébuleuse qui l’empêche d’afficher quelque certitude que ce soit quant à son avenir.

Pacioretty a été le dernier joueur à défiler dans le vestiaire du Complexe sportif Bell lors du bilan de fin de saison du Canadien et sa profession de foi a duré plus de 20 minutes.

Pacioretty a notamment rappelé qu’il vivait pendant toute l’année à Montréal et qu’il ressent l’amour des partisans du Canadien à son endroit jour après jour.

Cependant, il sait que le rendement de l’équipe et le sien cette saison ont été inférieurs aux attentes. Or, dans de telles circonstances, a-t-il noté, toutes les personnes impliquées doivent trouver des réponses afin d’expliquer ce qui s’est passé.

Pacioretty n’a pas voulu entrer dans les détails des discussions qu’il a eues avec la direction avant de se présenter devant les journalistes. Toutefois, un peu comme l’avait mentionné Brendan Gallagher en matinée, le camp d’entraînement avait laissé planer des signes inquiétants, entre autres sur le plan de l’attaque et sur la capacité de l’équipe à marquer des buts.