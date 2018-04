ROME — Eusebio Di Francesco a supplié ses joueurs de l’AS Roma de vendre chèrement leur peau contre le FC Barcelone, même s’ils ont besoin d’un miracle.

L’AS Roma détient un but à l’étranger, mais elle tire de l’arrière 4-1 face aux Espagnols à la veille de disputer le match retour de leur quart de finale de la Ligue des Champions.

Dans la ronde des huit pour la première fois en 10 ans, l’AS Roma n’a rien à perdre face à Lionel Messi et sa bande.

«Nous avons l’occasion de réaliser l’impossible, considérant qu’ils n’ont pratiquement jamais perdu. Un miracle, si vous voulez», a déclaré Di Francesco lundi.

Barcelone est invaincue en Liga espagnole et en Ligue des Champions. Ses trois défaites ont été subies en Super Coupe espagnole — les deux manches contre le Real Madrid — et dans la première manche de son duel contre Espanyol,en Copa del Rey.

«Nous avons l’obligation d’essayer, a déclaré Di Francesco. Souvenons-nous du match à domicile contre Chelsea, mais souvenons-nous aussi que nous affrontons une armada.»

La Roma avait été impressionnante en battant Chelsea 3-0 en phase de groupe. Elle peut aussi inspirer de son dernier match à domicile contre Barcelone. Il s’agissait de la phase de groupe de l’édition 2015-16 de la compétition. La Roma avait limité le FC Barcelone à un nul de 1-1, grâce au but d’Alessandro Florenzi, marqué presque du milieu du terrain.

Barcelone l’avait toutefois emporté 6-1 au Camp Nou. Un match semblable à celui de la semaine dernière.

Des buts contre leur camp de Daniele De Rossi et Kostas Manolas jumelés à la piètre défensive qui a mené à ceux de Gerard Pique et Luis Suarez ont poussé la Roma au bord du précipice.

«Roma n’a jamais eu une mentalité gagnante, ou ne l’a jamais eue pour bien longtemps», a laissé tomber Di Francesco. Nous avons besoin de bâtir cette mentalité à la Trigoria (le complexe d’entraînement du club) et nous devons la bâtir sur des faits, pas par des paroles.»

Bien que la Roma soit invaincue à domicile en Ligue des Champions, six de ses sept défaites en Série A ont été subies au Stade olympique, dont un revers de 2-0 contre la Fiorentina samedi, qui l’a reléguée au quatrième rang.

Heureusement pour la Roma, le club pourra compter sur le milieu de terrain Radja Nainggolan, remis d’une blessure à la cuisse qui l’a fait rater le match de la semaine dernière face à Barcelone. L’ailier turc Cengiz Under, qui a marqué six buts en février et mars, demeure un cas incertain en raison, lui aussi, d’une blessure à la cuisse.

Le FC Barcelone est quant à lui inquiet de la réponse que pourrait lui servir l’AS Roma alors que le club tente d’atteindre le carré d’as pour la première fois depuis 2015.

«Je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir que des choses extraordinaires peuvent s’y produire, a déclaré l’entraîneur, Ernesto Valverde. Nous devons nous assurer que rien d’extraordinaire n’arrive (mardi). Nous ne pouvons pas embarquer sur le terrain en passant qu’ils ne peuvent pas nous battre. D’être trop confiants pourrait nous coûter cher.»