BROSSARD, Qc — Le Canadien a conclu la saison 2017-18 au 28e rang du classement général de la LNH avec une fiche de 29-40-13. Voici quelques commentaires des joueurs de la formation montréalaise recueillis lors du bilan de l’équipe, lundi:

Jonathan Drouin, au sujet de sa préférence entre jouer à l’aile ou au centre:

«Je pense que c’est les deux, honnêtement. Je me sentais plus à l’aise dans le cercle des mises au jeu en fin de saison. Au début de l’année, j’aurais peut-être mieux joué à l’aile. Mais à la fin de la saison, je pense que je me sentais beaucoup plus à l’aise (en tant que centre). Je suis content d’avoir ça dans mon répertoire. Au centre, à l’aile, je suis content avec les deux.»

Jonathan Drouin, sur la pression d’être un Québécois jouant à Montréal:

«Ce n’est pas comme le monde pense. J’ai eu du plaisir avec ça. J’arrive à l’aréna, c’est amusant. C’est une belle place pour jouer. Je suis vraiment chanceux en tant que Québécois de pouvoir jouer au Centre Bell.

«En Floride et à Montréal, la pression va changer. Quand tu joues à Montréal et que tu es Québécois, tu vas avoir une pression, c’est certain. À Tampa, il y a moins de monde qui regarde les matchs, il y a moins de médias, c’est différent.

«Ça peut me servir de carburant. Il y a des jours où c’est l’inverse. Mais si tu es capable de t’en servir de la bonne façon, ça peut t’aider dans plein de choses.»

Phillip Danault, sur ce qui n’a pas fonctionné cette saison:

«Nous avons fait les séries la saison dernière et quand nous sommes revenus, nous n’avons pas mis les efforts nécessaires dès le départ et ça nous a coûté cher. L’identité est très importante. Claude (Julien) installe sa culture tranquillement. Tout le monde doit acheter sa salade et quand ce sera le cas, ça va fonctionner.

«Nous avons appris beaucoup de choses cette année. On ne peut pas arriver et tenir quoi que ce soit pour acquis dès le camp l’automne prochain. Nous n’avons pas eu un bon camp cette saison. Cette fois-ci, il faudra arriver et se battre pour son poste. La clé la saison prochaine sera de ne rien tenir pour acquis.»

Charles Hudon, sur la fin de saison du Canadien:

«Au cours du dernier mois, on s’est mis à la tâche. Oui, nous n’allions pas faire les séries, mais nous avons voulu démontrer qu’on savait jouer au hockey. Nous aurions dû jouer comme ça à chaque match.»

Alex Galchenyuk, questionné s’il avait toujours confiance au groupe actuel:

«Bien sûr. Nous avons connu une saison difficile, mais nous devons rester unis. Nous nous sommes battus ensemble. Et nous avons trouvé un moyen de jouer du bon hockey en deuxième moitié de saison.»

Noah Juulsen, sur ce qu’il a appris lors de ses 23 premiers matchs dans la LNH:

«Vous ne réalisez pas à quel point le jeu est rapide tant que vous n’êtes pas sur la patinoire. À la télé, vous voyez peut-être des jeux, mais ce n’est pas la même chose sur la glace.

«Karl (Alzner, son partenaire de jeu) n’est pas un joueur spectaculaire, mais il fait toujours les jeux simples et intelligents. Il m’a fait comprendre que je n’avais pas besoin d’être spectaculaire sur la patinoire.»

Andrew Shaw, sur l’effet boule de neige du mauvais début de campagne:

«Dès le début, nous n’étions pas tous sur la même longueur d’onde. Nous ne jouions pas en équipe. Il y avait eu beaucoup de changements (pendant la saison morte), beaucoup de nouveaux défenseurs, de nouveaux attaquants. Ce fut une saison difficile. Nous avons rapidement glissé à l’arrière du peloton, puis les blessures nous ont fait mal.

«Nous ne pouvons que remonter la pente la saison prochaine. Nous allons avoir un long été pour soigner nos blessures et revenir avec un bon état d’esprit dans l’espoir de connaître une saison longue et agréable.»