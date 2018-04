BROSSARD, Qc — Le président du Canadien de Montréal, Geoff Molson, a promis que son club serait meilleur l’an prochain, autant sur la patinoire qu’à l’extérieur.

«Le statu quo n’est pas acceptable», a-t-il indiqué d’entrée de jeu lors de la conférence de presse qu’il a tenue avec le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, qui a pour sa part déclaré que l’attitude véhiculée par l’équipe cette saison était inacceptable.

Molson a également promis de ramener le Canadien aux normes d’excellence qu’il a lui-même définies dans le passé.

Le président a rappelé que des changements étaient requis autant sur la patinoire qu’à l’extérieur et que les communications avec les partisans seront améliorées, avant d’ajouter que l’expérience vécue au Centre Bell en 2018-19 sera différente.

Bergevin a pour sa part indiqué que toutes les personnes oeuvrant au sein de l’organisation seront évaluées.

Le Canadien a été exclu des séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans à la suite d’une récolte de 71 points (29-40-13), sa plus faible depuis les 70 amassés en 2000-01.

Privé de plusieurs de ses éléments clés — Shea Weber, Carey Price, Max Pacioretty, entre autres — le Canadien n’a jamais trouvé son rythme. Son meilleur marqueur, Brendan Gallagher (31-23-54), ne pointe qu’au 97e rang du circuit Bettman. Alex Galchenyuk (19-32-51) le suit en 112e place.

D’ailleurs, seuls deux patineurs du Canadien ont atteint la marque des 20 buts cette saison: Gallagher et Paul Byron, avec 20.

Le Canadien a connu toutes sortes d’ennuis en défensive. En plus d’afficher un taux d’efficacité de 74,1 pour cent en désavantage numérique — le 30e du circuit — plusieurs de ses porte-couleurs ont été parmi les pires de la ligue pour le différentiel. Galchenyuk a terminé à moins-31. Seuls Nick Leddy (moins-42), Kyle Okposo (moins-34) et Zack Smith (moins-32) ont fait pire que lui dans la LNH. Ses coéquipiers Jeff Petry (moins-30) et Jonathan Drouin (moins-28) l’ont suivi de très près.