WASHINGTON — Max Scherzer a réussi son premier larcin en carrière et n’a concédé que deux simples en route vers son cinquième jeu blanc dans les Ligues majeures, lundi soir, tandis que les Nationals de Washington mettaient un terme à une série de cinq défaites en disposant des Braves d’Atlanta 2-0.

Scherzer (2-1), le lauréat des deux derniers trophées Cy Young dans la Ligue nationale, n’a permis à aucun coureur des Braves d’atteindre le deuxième coussin. Kurt Suzuki a réussi un coup sûr en deuxième manche, tout comme Nick Markakis en cinquième, mais aucun n’a pu avancer de 90 pieds.

Scherzer est allé encore plus loin: il a volé le deuxième coussin après avoir frappé un simple aux dépens du releveur Peter Moylan en septième manche.

Howie Kendrick a donné le ton en attaque avec un double de deux points pour les Nationals.

Julio Teheran (0-1) a lancé pendant six manches pour les Braves, et sa seule erreur s’est produite sur le coup sûr de Kendrick qui a frôlé la ligne de démarcation du champ gauche après deux retraits en première manche. Ç’a poussé Anthony Rendon, qui avait aussi cogné un double, et Bryce Harper, qui avait obtenu un but sur balles, au marbre.