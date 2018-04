OTTAWA — Jeff Hunt, le président du Rouge et Noir d’Ottawa, quittera ses fonctions à la fin de la prochaine saison de football, a annoncé le Ottawa Sports and Entertainement Group (OSEG) mardi.

Hunt, l’un des propriétaires du OSEG, restera en poste à titre de gouverneur adjoint du Rouge et Noir. Il conservera ses fonctions au sein du conseil d’administration du OSEG et à titre de gouverneur des 67 d’Ottawa, de la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Dans un communiqué, Hunt a expliqué qu’il était d’abord et avant tout un entrepreneur et un homme de marketing. Or, a-t-il ajouté, les opérations quotidiennes d’une entreprise ne font pas partie de ses activités de prédilection.

Hunt s’est associé à des gens d’affaires de la grande région d’Ottawa pour former l’OSEG. En 2008, l’organisation s’est vu octroyer une concession dans la Ligue canadienne de football à titre conditionnel. Le Rouge et Noir a disputé sa première saison en 2014.