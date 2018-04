CHICAGO — Blake Snell n’a donné qu’un point en six manches et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les White Sox de Chicago 6-5, mardi.

Snell (1-1) a retiré 10 frappeurs au bâton et a permis cinq buts sur balles.

Cinq joueurs différents ont produit un point dont Carlos Gomez, avec un circuit. L’autre point des Rays est venu d’une erreur.

Alex Colome a donné un circuit de trois points à Jose Abreu, mais il a ensuite fermé les livres pour un troisième sauvetage.

Carson Fulmer (0-1) a concédé quatre points, cinq coups sûrs et six buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Les White Sox perdaient un cinquième match d’affilée, un troisième de suite par un seul point. Ils n’ont pas encore signé de victoire au Guaranteed Rate Field, en cinq sorties.