CALGARY — Le conseil municipal de Calgary tiendra lundi un vote à propos de continuer ou non les démarches pour déposer une candidature olympique pour 2026.

Le maire Naheed Nenshi aimerait qu’on attende à juin pour établir si les Jeux seraient une manne ou pas pour Calgary, qui a aussi accueilli les Jeux de 1988.

Le conseiller Druh Farrell souhaite une décision sans tarder, avant que ne soit dépensé plus d’argent en vue d’étapes ultérieures. Environ six millions $ ont déjà été consacrés à explorer l’aventure.

La facture d’une candidature serait environ 30 M $. Calgary, Edmonton et Ottawa partageraient les coûts à parts égales, à peu de choses près.

Le Comité international olympique a fixé comme date limite janvier 2019, pour le dépôt des candidatures. Le CIO fera connaître son choix en septembre 2019.

Le coût de présenter les Jeux a été estimé à 4,6 milliards $, avec les revenus de ceux-ci couvrant près de la moitié de la somme. Le CIO fournira 925 M $.

Les autres villes songeant à une candidature sont Graz (Autriche), Stockholm, Sapporo, Erzurum (Turquie), Sion (Suisse) et un partenariat Turin, Milan et Cortina d’Ampezzo. Sapporo (1972), Cortina d’Ampezzo (1956) et Turin (2006) ont déjà été le théâtre de Jeux d’hiver.