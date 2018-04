Évoluant dans un petit marché, les Jets ont multiplié les salles combles à Winnipeg depuis 2011, à leur retour dans la LNH.

Le succès sur la glace a été beaucoup plus lent. Avant les séries qui s’amorcent, les Jets ont pris part au bal printanier une seule fois, étant balayés au premier tour en 2015, par Anaheim.

Mais la patience du d.g. Kevin Cheveldayoff a été récompensée. Forts d’un dossier de 9-0 à la maison en mars, les Jets vont accueillir le Wild du Minnesota en lever de rideau de cette confrontation de premier tour dans l’Ouest, mercredi.

Dans les gradins, une mer de blanc acclamera des joueurs comme le Finlandais Patrik Laine, qui a signé 44 buts.

Le club s’est classé deuxième pour les buts marqués et cinquième pour les buts alloués. Et le dossier des Jets à domicile a été le meilleur de la LNH cette saison, 32-7-2.

«Il faut savourer le moment, a dit l’entraîneur Paul Maurice. Vous travaillez très fort pour en arriver à une ambiance où la pression et l’excitation montent et une fois là, vous voulez continuer de travailler pour en avoir encore plus. Il faut l’apprécier, c’est certain.»

«Vous ne savez pas si vous aurez d’autres occasions comme ça, a dit le gardien Connor Hellebuyck. J’ai vraiment hâte. Je commence à avoir des papillons dans l’estomac.»

Hellebuyck et Devan Dubnyk du Wild ont développé une amitié à l’entraînement et au golf en C.-B. l’été dernier, Dubnyk encourageant Hellebuyck à garder la tête haute quand les Jets ont accordé 8,2 M $ à Steve Mason. Ce dernier a eu certains ennuis et Hellebuyck, devenu le numéro 1, a signé 44 gains pour terminer à égalité au sommet de la ligue à ce chapitre.

Le capitaine des Jets Blake Wheeler a cumulé 68 passes, finissant dans une impasse au sommet de la LNH pour les mentions d’aide. Lui, Kyle Connor et Mark Schiefele enlèvent de la pression à Laine.

Wheeler, un athlète du Minnesota, n’a jamais raté plus de trois matches par saison depuis ses débuts dans la ligue avec Boston, en 2008-09.

Le Wild a pris part aux séries à chaque année depuis 2013, ne franchissant pas la deuxième ronde, par contre.

Le Minnesota vient de connaître la troisième meilleure saison de son histoire, grâce notamment aux 42 filets d’Eric Staal et aux 33 buts de Jason Zucker.

Les défenseurs de l’équipe ont inscrit 200 points, au deuxième rang de la ligue. Ryan Suter (51 points) sera toutefois absent des séries, à cause d’une fracture de la cheville.