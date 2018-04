CHARLOTTETOWN — Nikita Alexandrov a fourni un but et une passe alors que les Islanders de Charlottetown ont battu les Mooseheads de Halifax 5-2, mardi, prenant ainsi l’avance 3-0 dans la série.

Brett Budgell, Pierre-Olivier Joseph, Cameron Askew et Daniel Hardie ont été les autres buteurs des Islanders.

Xavier Parent et Connor Moynihan ont répliqué pour les Mooseheads, tandis que Blade Mann-Dixon a réussi 30 arrêts.

Matthew Welsh a repoussé 27 rondelles du côté des Islanders, qui pourraient accéder au troisième tour mercredi, devant leurs partisans.

Les visiteurs ont pris les devants 2-0 avec deux buts en avantage numérique au premier tiers, à 16:15 et 18:38. Hardie était fautif à chaque fois: un bâton élevé, puis un coup de bâton.

Le premier filet a été marqué par Parent, qui a fait dévier un tir de la ligne bleue de Jockton Chainey. Moynihan a converti un rebond contre la bande arrière, sur un autre tir de Chainey.

Fougueux aux moments opportuns, les Islanders ont créé l’impasse en marquant à 19:49 au premier vingt et à 1:08 en deuxième période.

Alexandrov a fait dévier un tir de Saku Vesterinen, puis Budgell a ravi le disque à Justin Barron et a fait mouche de près. Il a été très opportuniste, la séquence survenant tout de suite après une mise au jeu gagnée par Halifax.

Joseph a donné les devants 3-2 aux Islanders à 14:27 en deuxième période, avec un tir frappé. La rondelle décochée par l’espoir des Coyotes a trouvé le coin gauche du filet, à travers bien du trafic.

Askew a doublé le coussin en contournant le filet du côté droit, marquant d’une plus grande distance que la plupart des buts du genre. Hardie a mis la touche finale avec 2:03 au cadran dans le match, sur le rebond d’un tir de Keith Getson.

Blainville-Boisbriand 7 Moncton 1

Alex Barré-Boulet a obtenu un but et deux passes, tout comme Alexander Katerinakis, et l’Armada de Blainville-Boisbriand a dominé 7-1 face aux Wildcats de Moncton. Les Wildcats n’ont tiré que 14 fois, eux qui sont à un revers de l’élimination. Le match numéro 4 sera présenté mercredi.

Acadie-Bathurst 5 Sherbrooke 0

Evan Fitzpatrick a fait 23 arrêts et German Rubtsov a fourni un doublé, le Titan dominant le Phoenix, 5-0, pour ainsi prendre les devants 3-0 dans la série. Les hostilités reprennent mercredi.