MINNEAPOLIS — Max Kepler a claqué un circuit en solo avec deux retraits en neuvième et les Twins du Minnesota ont défait les Astros de Houston 9-8, mercredi.

Les Twins sont venus près de bousiller une avance de 8-1, mais Kepler a sauvé la mise avec son deuxième circuit de la rencontre. Il a réussi un coup de canon de deux points en quatrième.

Brad Peacock (1-1) était au monticule lors du troisième circuit de Kepler cette saison. Fernando Rodney (1-1) a lancé en début de manche.

Eddie Rosario, des Twins, a produit trois points avec un triple en quatrième.

Alex Bregman, des Astros, a établi un sommet personnel avec quatre coups sûrs, incluant son premier circuit de la saison.

Rays 1 White Sox 2

Matt Davidson a frappé un circuit de deux points en huitième et les White Sox ont mérité un premier gain en six matches à Chicago, battant les Rays de Tampa Bay 2-1.

Davidson en est à cinq longues balles en 2018, dont trois lors du match inaugural.

Bruce Rondon (1-0) a obtene le verdict pour les White Sox, qui mettaient fin à une série de cinq défaites. Nate Jones a inscrit le sauvetage.

Austin Pruitt (1-2) a permis deux points et quatre coups sûrs en huitième.

Mariners 4 Royals 2

Kyle Seager a produit trois points avec un circuit et un ballon sacrifice, menant les Mariners de Seattle vers un gain de 4-2 face aux Royals, à Kansas City.

Robinson Cano a marqué l’autre point sur un mauvais lancer de Danny Duffy.

En huitième, Seager a brisé l’impasse de 2-2 avec un circuit de deux points contre Justin Grimm (0-1).

Nick Vincent (1-0) a lancé en septième et deux manches plus tard, Edwin Diaz a récolté un quatrième sauvetage.

James Paxton, des Mariners, a obtenu 10 retraits au bâton en six manches. Le Canadien a espacé deux points, six coups sûrs et un but sur balles.