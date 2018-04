MONCTON, N.-B. — James Phelan a réussi les deux derniers buts des Wildcats et Moncton a évité d’être éliminé, mercredi soir, infligeant un revers de 5-4 à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Jeremy McKenna, Alexander Khovanov et Brady Pataki ont aussi marqué pour les Wildcats, qui ont un retard de 3-1 dans la série. Mark Grametbauer a fourni 38 arrêts.

Luke Henman (deux fois), Joël Teasdale et Alexandre Alain ont été les buteurs de l’Armada. Émile Samson a vite été remplacé, puis Mikhail Denisov a stoppé 25 tirs.

Le match numéro 5 aura lieu vendredi soir, au Colisée.

L’Armada a conclu le premier tiers en avance 3-2, après avoir effacé un retard de deux buts. Les quatre premiers filets ont été inscrits par les unités spéciales.

Faisant mouche en désavantage numérique, McKenna a ravi la foule en marquant du revers sur un rebond, à 2:32.

À 9:48, avec l’Armada à court d’un homme, McKenna a refilé à l’embouchure gauche à Khovanov, qui a fait 2-0.

Blainville-Boisbriand a alors fait appel à Denisov au détriment de Samson, qui a flanché deux fois en cinq tirs.

La décision a semblé réveiller les visiteurs. Henman a grugé l’écart à 12:08 et nivelé le score à 19:22, lors d’avantages numériques.

Il a d’abord marqué avec un tir des poignets et ensuite sur un rebond, après un puissant tir de Drake Batherson.

Puis, six secondes après le deuxième but de Henman, Teasdale a donné l’avance à l’Armada avec un tir sec, du cercle droit. Il a saisi le disque à la ligne bleue et quelques enjambées plus tard, les Wildcats accordaient un troisième but.

Pataki a égalé les chances à 9:20 au deuxième tiers, faisant dévier la frappe de Daniil Miromanov.

À 12:12 Alain a converti une rondelle libre à l’embouchure droite, replaçant l’Armada aux commandes.

Mais les Wildcats n’avaient pas donné leurs derniers coups de griffes. À 15:31, Phelan a porté le compte à 4-4 en redirigeant un tir de Dylan Seitz. Et à 17:19, il a soulevé la foule en complétant un doublé, faisant bifurquer un tir-passe de Miromanov.

Moncton entamait ainsi le deuxième entracte en avance 5-4, une marge qui est restée intacte. Denisov a quitté son filet avec 1:35 au cadran, mais les Wildcats ont résisté.

Halifax 2 Charlotttetown 4

Daniel Hardie a récolté un but et une passe alors que les Islanders ont vaincu les Mooseheads 4-2, balayant la série. Keith Getson a brisé l’impasse à 14:34 en troisième période.