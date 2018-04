PITTSBURGH — Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh ont envoyé un message clair à leurs adversaires dès leur premier match éliminatoire.

Le capitaine des Penguins a réalisé son troisième tour du chapeau en séries éliminatoires, Evgeni Malkin a réussi un but spectaculaire et les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont pulvérisé les Flyers de Philadelphie 7-0, mercredi soir, pour prendre les devants 1-0 dans cette série de premier tour dans l’Association Est.

Crosby a frappé une rondelle au vol derrière le gardien des Fyers Brian Elliott en deuxième période, avant de pousser une rondelle libre dans l’enclave derrière Petr Mrazek à 7:41 du troisième tiers et de faire dévier un tir au fond du filet des visiteurs à peine un peu plus de trois minutes plus tard. Les Penguins ont ainsi dominé leurs rivaux de la Pennsylvanie dès la mise en jeu initiale du match no 1.

Jake Guentzel a marqué un but et amassé trois mentions d’aide pour les Penguins. Bryan Rust et Carl Hagelin ont aussi noirci la feuille de pointage. Matt Murray a repoussé 24 lancers pour signer son troisième jeu blanc consécutif en séries éliminatoires.

Le match no 2 sera présenté vendredi soir à Pittsburgh.