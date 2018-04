Le chef de la direction des Oilers d’Edmonton, Bob Nicholson, a toujours pleine confiance en son directeur général, Peter Chiarelli. On ne peut toutefois pas faire le même constat en ce qui a trait à l’entraîneur-chef Todd McLellan et ses adjoints.

Nicholson a rencontré les médias d’Edmonton, jeudi. Il a déclaré qu’il croit que Chiarelli, qui est aussi le vice-président aux opérations hockey, est toujours l’homme de la situation pour diriger la formation et qu’il demeurera en place, même si les Oilers ont raté les séries pour la deuxième fois en trois saisons depuis qu’il est la barre du club.

Quand on lui a parlé du retour de McLellan et de ses adjoints pour la prochaine campagne, Nicholson a indiqué que l’organisation devait encore évaluer certains aspects.

«Nous dévoilerons bientôt notre plan d’avenir, a dit Nicholson. Je crois que nous voulons évaluer le personnel en place et prendre les bonnes décisions. Nous n’évaluerons pas que le personnel d’entraîneurs, mais tous ceux oeuvrant au sein des opérations hockey et du département arts et spectacles.»

Nicholson affirme avoir rencontré des détenteurs d’abonnements «frustrés des performances de l’équipe». Il a ajouté que le propriétaire, Daryl Katz, est «déçu, fâché et souhaite qu’on redresse la barre».

Il y avait de grandes attentes à l’endroit des Oilers cette saison, mais les choses ont rapidement déraillé après une fiche de 3-6-1 en octobre. Les Oilers n’ont jamais pu s’en remettre.

Malgré une autre excellente campagne de Connor McDavid — qui a remporté un deuxième championnat des marqueurs consécutif — les Oilers ont récolté 25 points de moins au classement que la saison dernière, alors qu’ils avaient participé au tournoi printanier pour la première fois depuis 2006, avec 105 points.

Les Oilers ont terminé au 23e rang en vertu de leur fiche de 36-40-6 en 2017-18. Ils ont conclu au 25e rang pour les buts accordés, derniers en avantage numérique et 25es en désavantage numérique.

Nicholson prévoit discuter des entraîneurs avec Chiarelli. Il a par contre ajouté que le d.g. aura le plus grand mot à dire en cas d’éventuel changement de personnel.

«Ça a été difficile pour nos entraîneurs cette saison, avait déclaré Chiarelli mercredi. Je crois que Todd est un très bon entraîneur, mais son travail sera évalué, comme celui de son personnel. Il est certain que nos performances n’ont pas été celles que l’on attendait.»

Chiarelli a été embauché par Nicholson en avril 2015, après que les Bruins de Boston l’eurent congédié. C’est lui qui a amené McLellan à Edmonton un mois plus tard, le sixième entraîneur différent depuis 2010. Il a une fiche de 114-109-23 en trois saisons à Edmonton.

Nicholson n’a pas donné d’indice à savoir quand une décision serait prise au sujet des entraîneurs.