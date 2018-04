LUGANO, Suisse — La favorite Kristina Mladenovic a été forcée de se retirer en raison d’une blessure au dos au premier tour de l’Omnium Samsung, miné par les mauvaises conditions météo jusqu’ici.

Mladenovic tirait de l’arrière 7-6 (5), 3-2 face à Tamara Korpatsch, une Allemande issue des qualifications qui pointe 157 rangs plus loin que la Française, classée 19e.

Le tournoi sur terre battue a été grandement retardé par les fortes averses cette semaine et deux autres têtes d’affiche se sont inclinées dès le premier tour, jeudi.

La Russe Svetlana Kuznetsova, tête de série no 5, a été battue 4-6, 6-3, 6-4 par l’Allemande Mona Barthel dans un duel amorcé mercredi.

L’Estonienne classée quatrième Anett Kontaveit a quant à elle baissé pavillon 3-6, 6-4, 6-3 devant la Bélarusse Vera Lapko.

Des courts intérieurs ont été mis à contribution afin que le premier tour soit conclu le plus rapidement possible. L’horaire de vendredi prévoit que les gagnantes du deuxième tour disputeront leurs quarts de finale plus tard en journée.