WINNIPEG — Pour une jeune équipe, les Jets de Winnipeg ont démontré la ténacité et la capacité à s’adapter rapidement à de nouvelles situations en saison régulière similaires à celles de nombreuses équipes qui arrivent à maturité.

Ces qualités seront de nouveau mises à l’épreuve en séries éliminatoires.

Mathieu Perreault a subi une blessure au haut du corps mercredi soir lorsque les Jets ont signé leur première victoire en séries éliminatoires depuis le retour de la concession au Manitoba, un gain de 3-2 contre le Wild du Minnesota lors du match no 1 de leur série de premier tour dans l’Association Ouest.

Comme ils l’ont fait pendant toute la saison, les Jets miseront sur leur jeunesse et leur profondeur pour trouver le remplaçant de Perreault, dont la présence est toujours incertaine pour le match no 2.

«Nous avons vécu ce genre de situation pendant toute la saison. La formation n’a jamais été complète, a souligné l’attaquant Bryan Little, qui a commencé le match de mercredi au centre du trio complété par Perreault et Joel Armia. Nous sommes habitués à devoir jongler avec nos partenaires de trio. Les gars ont haussé leur niveau de jeu d’un cran au moment opportun, et ils feront la même chose en séries éliminatoires.

«C’est bien de pouvoir compter sur une formation talentueuse, car peu importe le gars qui est appelé en renfort tu sais qu’il sera en mesure de faire le boulot.»

Les Jets opteront vraisemblablement pour la recrue Jack Roslovic. Le joueur âgé de 21 ans a disputé 31 rencontres cette saison, et il a totalisé cinq buts et 14 points tout en alternant entre les premier et quatrième trios.

Même s’ils sont jeunes et qu’ils manquent d’expérience en séries, les Jets peuvent compter sur leur capitaine Blake Wheeler pour y remédier.

«C’est le mentor parfait pour un jeune joueur, a dit l’entraîneur-chef Paul Maurice. Le leadership, c’est la constance, dans ta façon de jouer, mais aussi dans ta façon de traiter les gars qui t’entourent. Il a toujours agi de la sorte, peu importe ce qui arrive à ceux qui l’entourent.

«Il faut rendre le crédit à notre leadership. Chaque soir, Blake est à la barre de notre bateau, a ajouté l’attaquant Adam Lowry. Et parfois, parce qu’on n’a jamais vécu une situation semblable et qu’on manque d’expérience, alors on n’a pas peur de ce qui peut se produire. Tu n’as pas conscience de la situation et tu te contentes de jouer, et parfois ça peut être bénéfique également à notre équipe.»