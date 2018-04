CLEVELAND — Francisco Lindor a frappé un circuit et produit trois points pour permettre aux Indians de Cleveland de dominer les Tigers de Detroit 9-3, mercredi soir, en route vers leur 11e victoire consécutive contre la formation du Michigan.

Les Indians ont complété le balayage de cette série de quatre rencontres et porté leur fiche à 31-10 contre leurs rivaux de la section Centrale de la Ligue américaine depuis 2016. Jose Ramirez a claqué une longue balle de deux points et Trevor Bauer (1-1) a fait fendre l’air à sept frappeurs en sept manches de travail.

Lindor, qui a commencé la soirée avec une moyenne au bâton de ,184 et un point produit, a réussi son quatrième circuit en carrière aux dépens de Michael Fulmer (1-2). Il a ajouté un double de deux points à sa fiche en deuxième manche et a croisé le marbre en trois occasions, tandis que les Indians connaissaient leur meilleure performance en attaque cette saison.

Jason Kipnis et Bradley Zimmer ont cogné trois coups sûrs chacun pour les Indians. Kipnis a aussi produit deux points, et Zimmer a privé Dixon Machado d’un coup sûr de plus d’un but en effectuant une belle glissade en septième manche.