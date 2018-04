TAMPA, Fla. — Ondrej Palat a récolté un but et deux passes et le Lightning de Tampa Bay a bien amorcé sa série face aux Devils du New Jersey, jeudi, remportant le premier match 5 à 2.

Palat a marqué le premier but du match à 15:00 au premier vingt.

Tyler Johnson a fait mouche avec 29 secondes au cadran à l’engagement, plaçant le Lightning en avance 2-0 au premier entracte.

Le Québécois Yanni Gourde a triplé le coussin pour Tampa Bay, qui a dominé l’Est avec 113 points, cette saison.

Alex Killorn a aussi déjoué Keith Kinkaid, puis Nikita Kucherov a complété dans un filet désert.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 29 tirs dans une cause gagnante. On ne l’a mis au défi que cinq fois au dernier vingt.

Taylor Hall et Travis Zajac ont été les buteurs des Devils, qui disputaient un premier match de séries depuis 2012.

Kinkaid a fait 27 arrêts pour le New Jersey, qui va tenter de se reprendre samedi à compter de 15h00, au Amalie Arena.