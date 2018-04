GOLD COAST, Australie — Deux athlètes indiens ont été bannis des Jeux du Commonwealth vendredi et ont reçu l’ordre de quitter l’Australie «sur le premier vol disponible» après que des seringues eurent été trouvées dans leur chambre dans le village des athlètes.

La présidente de la Fédération des Jeux du Commonwealth, Louise Martin, a indiqué que le spécialiste du triple saut Rakesh Babu et le spécialiste de la marche athlétique Irfan Kolothum Thodi ont été bannis des Jeux et reçu l’ordre de rentrer immédiatement chez eux.

C’était la deuxième fois au cours des Jeux du Commonwealth que l’équipe indienne faisait l’objet d’une enquête pour avoir violé la règle «sans seringue». Un médecin de l’équipe indienne de boxe avait été réprimandé la semaine dernière.

Un dirigeant de la délégation indienne, Ravinder Chaudry, a affirmé lors d’une conférence de presse vendredi que l’équipe prévoyait porter la cause de Thodi en appel.

Dans une déclaration de l’agence australienne antidopage (ASADA), on mentionne que le témoignage de l’enquêteur était crédible et remettait en cause les commentaires des deux athlètes.

«Les témoignages des athlètes Rakesh Babu et Irfan Kolothum Thodi, qui ont tout nié (…) sont évasifs et ne sont pas fiables», a mentionné l’ASADA dans un communiqué.

Babu s’était qualifié pour la finale du triple saut et devait être de retour sur la piste samedi. Thodi a terminé 13e de l’épreuve de 20 kilomètres en marche athlétique, dimanche dernier.

Durant les Jeux, les membres des délégations qui doivent s’injecter des médicaments, comme les diabétiques, doivent recevoir une approbation avant d’apporter des seringues au village.