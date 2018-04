NEW YORK — Le receveur des Mets de New York Kevin Plawecki a subi une fracture à la main gauche et a rejoint Travis d’Arnaud sur la liste des blessés.

Plawecki a été atteint par un tir de Tayron Guerrero en huitième manche dans une victoire de 4-1 des Mets face aux Marlins de Miami, mercredi. L’examen aux rayons X effectué après la rencontre s’était révélé négatif, mais une imagerie par résonance magnétique a révélé jeudi une fissure osseuse.

Les Mets ont précisé vendredi que Plawecki n’aura pas besoin d’être opéré, mais son nom a été inscrit sur la liste des blessés.

Le nom de d’Arnaud avait été inscrit sur la liste des blessés mercredi, alors que le receveur se retrouve sur la touche pour une cinquième saison d’affilée. Il a subi une déchirure partielle d’un ligament du coude droit et il pourrait devoir passer sous le bistouri.

Le receveur Tomas Nido a été rappelé du niveau AA mercredi et il était fort probable que les Mets rappellent un autre receveur vendredi.