CHICAGO — Anibal Sanchez a accordé trois coups sûrs en six manches, Preston Tucker a cogné un circuit de trois points et les Braves d’Atlanta ont gâché le premier départ de Yu Darvish à domicile, l’emportant 4-0 face aux Cubs de Chicago, vendredi.

Sanchez a retiré six frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles. Le lanceur droitier a fait baisser sa moyenne de points mérités à 1,29 lors de ses deux derniers départs et trois apparitions au monticule depuis qu’il a signé un contrat dans les ligues mineures à la mi-mars.

Tucker a étiré les bras en cinquième manche et les Braves ont inscrit tous leurs points dans cette manche, chassant Darvish de la butte.

Le partant des Cubs a alloué quatre points et neuf coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail. Darvish a également concédé quatre buts sur balles et a effectué quatre retraits grâce à des prises en 105 lancers.

Les Cubs ont encaissé un autre revers après avoir baissé pavillon à deux reprises face aux Pirates de Pittsburgh.