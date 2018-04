DULUTH, Ga. — Jay Haas a remis une carte de 65 (moins-7) pour prendre les commandes, vendredi, à la Classique Mitsubishi Electric du circuit des Champions de la PGA.

Âgé de 64 ans, Haas a réalisé deux oiselets lors des deux derniers trous au TPC Sugarloaf pour se donner une avance d’un coup sur son plus proche poursuivant Steve Flesch. Bernhard Langer a disputé une ronde de 67, tandis que Gene Sauers et Scott Parel ont remis une carte de 68.

En raison de la pluie prévue dimanche, les organisateurs du tournoi ont décidé de disputer la deuxième et la troisième ronde du tournoi samedi.

Haas a remporté le dernier de ses 18 titres sur le circuit des 50 ans et plus en 2016 à la Classique Toshiba. Le récipiendaire de neuf titres sur le circuit de la PGA a réussi quatre oiselets lors des six premiers trous et a en a ajouté au 10e, 17e et 18e trou.

Le Canadien Rod Spittle s’est classé au 13e rang en vertu d’une ronde de 70. Son compatriote Stephen Ames (71) pointe quant à lui au 19e rang.