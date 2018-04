MONCTON, N.-B. — Alexander Katerinakis a enfilé deux buts en plus de récolter deux mentions d’aide et l’Armada de Blainville-Boisbriand a éliminé les Wildcats de Moncton en cinq rencontres en vertu d’un gain de 8-3, vendredi soir.

La troupe de Joël Bouchard croisera désormais le fer avec les Islanders de Charlottetown en finales d’association et tentera de reproduire le même scénario que l’an dernier, lorsqu’elle avait défait les Islanders en cinq matchs pour prendre part à la grande finale.

L’Armada, qui s’est présentée à Moncton sans Alex Barré-Boulet — blessé au haut du corps—, a ajouté six buts dans les 40 dernières minutes de jeu pour assurer la victoire.

Drake Batherson a également fait bouger les cordages à deux reprises, tandis que Joël Teasdale a obtenu un but et deux mentions d’assistance. Mathieu Boissonneault a inscrit un but et une aide, alors que Samuel Bolduc a noirci la feuille de pointage du côté de l’Armada. Thomas Éthier a complété la marque dans un filet désert.

Émile Samson a repoussé 31 des 34 tirs dirigés vers lui pour permettre aux siens de l’emporter.

Alexander Khovanov et James Phelan ont tous les deux récolté un but et une aide pour les Wildcats. Simon Le Coultre a marqué le dernier filet des siens, en troisième période.

Mark Grametbauer a été contraint de céder sa place devant la cage des Wildcats, au deuxième engagement, après avoir accordé cinq buts en 18 tirs. Matthew Waite a réalisé quatre arrêts en relève.

Les deux équipes se sont disputé une chaude lutte lors des 20 premières minutes de la rencontre.

Katerinakis et Batherson ont cependant profité d’un intervalle de 26 secondes pour ouvrir la marque au premier tiers, procurant une avance de 2-0 à l’Armada.

Khovanov n’a toutefois pas manqué de temps pour répliquer, après seulement 27 secondes d’écoulées au deuxième vingt.

Bolduc est revenu à la charge, moins de cinq minutes plus tard, pour creuser l’écart 3-1. Il a déjoué Grametbauer grâce à un tir frappé de la ligne bleue, après avoir complété un superbe jeu orchestré par Anthony Poulin et Boissonneault.

Phelan a enfilé l’aiguille 27 secondes plus tard. Posté seul à la gauche de Samson, l’attaquant a marqué son neuvième but des séries sur un tir sur réception.

Les hommes de Bouchard ont enfilé quatre buts sans riposte afin de se forger une importante avance de 7-2.

Le Coultre a inscrit le dernier but de la formation de Moncton au troisième engagement, et l’Armada a enfoncé le dernier clou dans le cercueil avec moins de quatre minutes à faire.

Voltigeurs 1 Tigres 3 (Les Tigres mènent la série 3-1)

Chase Harwell a ouvert la marque alors qu’il y avait seulement 31 secondes d’écoulées au premier vingt, Étienne Montpetit a stoppé 24 lancers et les Tigres de Victoriaville ont défait les Voltigeurs de Drummondville 3-1.

Vitalii Abramov a inscrit le but gagnant à 5:20 du premier tiers, procurant une avance de 2-1 aux Tigres et Jimmy Huntington a ajouté un but d’assurance en touchant la cible à 8:15 du troisième engagement.

Après avoir remporté le premier duel de la série, la troupe de Dominique Ducharme a encaissé un troisième revers d’affilée. Pavel Koltygin avait pourtant nivelé la marque 1-1 en première période, mais aucun de ses pairs n’a été en mesure de déjouer Montpetit par la suite.

Olivier Rodrigue a pour sa part effectué 18 arrêts dans une cause perdante.