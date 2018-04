CLEVELAND — Les Browns de Cleveland ont offert une prolongation de contrat de cinq saisons d’une valeur de 75 millions $US à l’ailier espacé Jarvis Landry, une décision étonnante compte tenu du fait qu’il n’a pas encore disputé un seul match ni capté la moindre passe.

Landry, qui a été acquis des Dolphins de Miami le mois dernier, s’est rendu au quartier général des Browns vendredi tandis qu’ils poursuivaient leurs préparatifs en prévision du prochain repêchage de la NFL.

Landry a dominé la ligue avec 112 attrapés la saison dernière et marqué neuf touchés, soit deux de plus que l’ensemble des ailiers espacés des Browns.

Le joueur âgé de 25 ans aura un impact immédiat sur les Browns, qui ont perdu leurs 16 rencontres la saison dernière et qui présentent un dossier de 1-31 en deux ans sous la gouverne de l’entraîneur-chef Hue Jackson.

Les Browns disposent des premier et quatrième choix universels, et ils devraient sélectionner un quart-arrière. Cependant, ce choix devrait patienter pendant au moins un an à titre de quart réserviste derrière Tyrod Taylor, qui pourra compter sur Landry comme cible primaire.