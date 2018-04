ST. PETERSBURG, Fla. — Jorge Alfaro a brisé l’égalité avec un simple d’un point après deux retraits en neuvième manche et les Phillies de Philadelphie ont arraché un court gain de 2-1 aux Rays de Tampa Bay, leur permettant de signer une quatrième victoire d’affilée vendredi soir.

Le simple d’Alfaro au champ gauche aux dépens du spécialiste des fins de match des Rays Alex Colome (0-2) a permis à Scott Kingery, qui venait de frapper un double, de croiser le marbre pour porter la marque à 2-1.

Edubray Ramos (1-0) a obtenu le dernier retrait en huitième manche, alors qu’un coureur était au troisième coussin, et Hector Neris a oeuvré en neuvième pour préserver sa deuxième victoire de la saison.

Les Rays ont maintenant une fiche de 0-6 lorsqu’ils accordent trois points ou moins.

Yankees 8 Tigers 6

Aaron Hicks a réussi un circuit intérieur en deuxième manche, avant de claquer un circuit en solo traditionnel en sixième manche et les Yankees de New York ont pris la mesure des Tigers de Detroit 8-6.

Hicks s’est présenté au bâton avec un coureur au deuxième coussin, et il a frappé une flèche dans l’allée du champ centre-droit qui a ricoché contre la clôture et déjoué le voltigeur de centre Leonys Martin. La balle a ensuite roulé au travers d’une parcelle de gazon, tandis que Hicks contournait les buts et offrait le premier circuit intérieur aux Yankees depuis 2011.

Il a pu davantage prendre son temps quatre manches plus tard, lorsque sa claque a abouti loin derrière la clôture du champ droit. Hicks avait aussi frappé deux longues balles le 13 avril 2017, contre les Rays de Tampa Bay.

Jordan Montgomery (1-0) a concédé trois points et cinq coups sûrs en six manches au monticule. Les releveurs des Yankees ont connu des ennuis, mais Aroldis Chapman est parvenu à retirer les frappeurs des Tigers dans l’ordre en neuvième pour obtenir son deuxième sauvetage de la campagne.

Mike Fiers (1-1) a alloué cinq points mérités en cinq manches et deux tiers de travail pour les Tigers, qui ont subi une cinquième défaite de suite. James McCann et Jeimer Candelario ont étiré les bras pour les Tigers.

Orioles 3 Red Sox 7

Eduardo Nunez a cogné un circuit de trois points, Eduardo Rodriguez a retiré huit frappeurs sur des prises et les Red Sox de Boston ont égalé leur meilleur départ depuis les 100 dernières années en l’emportant 7-3 devant les Orioles de Baltimore.

Rafael Devers a réussi trois de ses cinq présences au bâton pour les Red Sox, qui affichent un dossier de 11-2 pour la première fois depuis 1918. J.D. Martinez a placé deux balles en lieu sûr et a permis aux locaux d’ajouter un point avec un ballon-sacrifice durant la première manche de quatre points, qui a propulsé les Red Sox vers la victoire.

Adam Jones a frappé un ballon-sacrifice en première et Manny Machado a réussi un double de deux points en septième pour les Orioles. Chris Tillman (0-3) a connu quelques difficultés durant les deux premières manches du côté des visiteurs, qui ont encaissé un troisième revers en quatre matchs.

Rodriguez (1-0) a alloué un point en cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Trey Mancini a franchi deux fois le marbre, une première fois sur la frappe de Jones, et la seconde fois, en septième, sur le double de Machado. Après avoir concédé le premier point, Rodriguez a muselé les Orioles durant cinq manches.

Rangers 2 Astros 3

Gerrit Cole a réussi un sommet personnel de 14 retraits au bâton, Derek Fisher a marqué le point victorieux à la suite d’une erreur de Drew Robinson en huitième manche et les Astros de Houston ont défait les Rangers du Texas 3-2.

Cole a alloué deux points et trois coups sûrs. Le droitier totalise 36 retraits sur des prises en 21 manches à ses trois premiers départs avec les Astros, après avoir été acquis des Pirates de Pittsburgh pendant la saison morte.

Cole Hamels a cependant permis aux Rangers de demeurer dans la rencontre en offrant six manches de qualité sur la butte, limitant les Astros à seulement deux autres circuits de George Springer.

Fisher a remplacé Evan Gattis sur les buts, après qu’il eut soutiré un but sur balles après un retrait. Marwin Gonzalez a suivi avec un simple au champ centre aux dépens de Kevin Jepsen (0-2), et Fisher a croisé le marbre du premier coussin après que Robinson eut mal jugé la balle.