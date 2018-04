CINCINNATI — Greg Garcia a frappé deux circuits dans un même match pour une première fois en carrière, menant les Cardinals de St. Louis vers une victoire de 6-1 contre les Reds de Cincinnati, samedi.

Les Reds, qui montrent le pire dossier des Majeures (2-12), ont connu leur pire départ depuis 1931, perdant au passage un septième match de suite. À l’époque, ils avaient perdu 17 de leurs 19 premières parties.

Les Cardinals vont dans la direction opposée, car ils ont triomphé trois fois de suite.

Garcia a cogné une longue balle en solo et il a ajouté un claque de deux points contre Brandon Finnegan (0-1), qui n’a lancé que pendant quatre manches et un tiers. Garcia a amorcé la rencontre avec un total de sept circuits en carrière, dont seulement deux la saison dernière.

Tommy Pham a connu un fort match, frappant deux simples et un double. Il a soutiré un but sur balles, volé deux buts et est venu marquer à deux reprises. Marcell Ozuna a produit un point sur un sacrifice, mais sa séquence de parties avec au moins un coup sûr s’est arrêtée à 12.

Miles Mikolas (2-0) a limité la piètre attaque des Reds à quatre coups sûrs en sept manches.

Rockies 2 Nationals 6

Max Scherzer a retiré 11 frappeurs sur des prises et les 20 derniers auxquels il a fait face, menant les Nationals de Washington vers un gain de 6-2 contre les Rockies du Colorado.

Scherzer (3-1) a donné un but sur balles en première manche et Charlie Blackmon a suivi avec un circuit. C’est tout ce dont les Rockies ont été capables de produire offensivement contre Scherzer, qui a gagné le trophée Cy Young de la Nationale lors des deux dernières saisons.

Matt Wieters a claqué un coup de quatre buts en quatrième manche et il a ajouté un simple d’un point en sixième pour les Nationals, qui n’avaient inscrit qu’un seul point lors de chacun des deux premiers duels de cette série.

Le partant des Rockies Jon Gray (1-3) a alloué cinq points et huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a également retiré six frappeurs au bâton.

Bryce Harper a réussi un double et un simple. Il est venu croiser le marbre pour procurer une avance de 3-2 aux Nationals en sixième manche.