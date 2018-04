TORONTO — Miro Aaltonen a inscrit deux buts, Calvin Pickard a repoussé 26 tirs et le Rocket de Laval a conclu la première saison de son histoire en encaissant un 12e revers d’affilée à la suite d’une défaite de 6-4 face aux Marlies de Toronto, samedi.

Adam Cracknell, Anthony Beauregard, Jérémy Grégoire et Jordan Boucher ont touché la cible pour le Rocket (24-42-10), qui a terminé la saison sur une séquence de 0-10-2. Michael McNiven a accordé cinq buts sur 36 lancers.

Trevor Moore et Kristian Pospisil ont accumulé un but et une aide chacun pour les Marlies (53-18-4), tandis qu’Erik Bradford et Dmytro Timashov ont aussi fait bouger les cordages. Les Marlies ont récolté au moins un point dans un neuvième match de suite (7-0-2) et termineront leur saison dimanche en accueillant les Senators de Belleville.

Les deux équipes ont joué au chat et à la souris lors des deux premières périodes et le Rocket détenait une avance de 3-2 après 40 minutes de jeu.

Timashov a toutefois créé l’égalité après 1:55 de jeu en troisième période, puis Bradford a donné les devants aux Marlies pour une première fois dans le match 49 secondes plus tard.

Aaltonen a ajouté son deuxième but du match à 7:04, son 20e de la saison, puis Moore a fait mouche dans un filet désert avec 2:26 à faire à la rencontre.

Cracknell a marqué son 29e but de la saison avec 1:09 à écouler, en avantage numérique, mais le Rocket a été incapable de compléter la remontée.