DÉTROIT — Le premier match d’un programme double prévu dimanche entre les Yankees de New York et les Tigers de Detroit a été annulé à cause de la pluie.

La décision a été prise environ trois heures avant le début de la rencontre, prévu pour 13 h 10.

La deuxième partie, qui doit commencer à 19 h 10, est toujours à l’affiche.

Les Tigers doivent déléguer au monticule le gaucher Francisco Liriano (1-1) face au droitier Luis Severino (2-1).

Aucune date de reprise du premier match n’a été annoncée. La rencontre prévue samedi a également été annulée à cause du mauvais temps.

Puisque les Yankees, en principe, ne devaient pas revenir à Detroit cette année, il pourrait être laborieux de trouver une date qui convienne aux deux équipes.

Les deux formations ont congé le 4 juin, une journée lors de laquelle les Yankees devaient voyager entre Baltimore et Toronto.