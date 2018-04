MARRAKECH, Maroc — L’Espagnol Pablo Andujar a facilement vaincu le Britannique Kyle Edmund en deux manches identiques de 6-2 dimanche et il a remporté la finale du Grand Prix de tennis Hassan II pour la troisième fois de sa carrière.

Alors qu’il servait pour le match, Andujar a sauvé deux balles de bris et il a mis fin au duel à sa deuxième balle de match, chemin faisant vers un quatrième titre en carrière.

Andujar, un vétéran de 32 ans qui pointe au 355e rang au classement de l’ATP, avait remporté ce tournoi en 2011 et en 2012. Sa seule autre victoire remonte à il y a quatre ans, également sur terre battue, en Suisse.

Quant à Edmund, 26e joueur mondial, il prenait part à une première finale en carrière.

Après de convaincantes prestations en quarts de finale et en demi-finale, lors desquelles il n’a pas perdu une seule manche, Edmund a été victime de six bris de service et n’a inscrit que deux bris en neuf chances contre Andujar.