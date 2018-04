MONACO — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi l’élimination au premier tour de Masters de Monte Carlo dimanche.

Aux termes d’un duel de 2 h 36, l’Allemand Mischa Zverev l’a emporté en trois manches de 6-2, 6-7 (4), 6-1.

Le Québécois de 17 ans a inscrit trois as mais commis six doubles fautes et son taux de réussite de ses premières balles de service n’a été que de 51 pour cent comparativement à 65 pour cent l’Allemand de 30 ans.

De plus, Auger-Aliassime n’a gagné que 54 pour cent des points une fois sa première balle en jeu, loin derrière le taux de réussite de 71 pour cent de Zverev. Auger-Aliassime a enregistré deux bris de service mais il a fait face à 14 balles de bris et en a perdu six.

Zverev affrontera le Français Lucas Pouille, 7e tête de série, au second tour.

Par ailleurs, l’Italien Marco Cecchinato a causé une surprise en battant l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez, 2e tête de série, 6-4, 6-2.

Dans un autre match de premier tour, le Russe Karen Khachanov a défait l’Australien Thanasi Kokkinakis 7-5, 6-4.

Intraitable au service, Khachanov a réalisé cinq as et n’a pas fait face à une seule balle de bris.

Au deuxième tour, Khachanov croisera le fer avec le vainqueur d’un duel entre les Français Gilles Simon et Adrian Mannarino, classé 16e tête de série.

Également dimanche, le Russe Daniil Medvedev a vaincu le Hongrois Marton Fucsovics 6-7 (4), 6-2, 7-5.

Le Serbe Novak Djokovic, 9e tête de série, jouera son match de premier tour lundi contre son compatriote Dusan Lajovic, qui a battu l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky 6-4, 6-4.