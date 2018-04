MIAMI — Starling Marte a vu sa moyenne augmenter de 64 points, frappant cinq coups sûrs en autant de présences pour aider les Pirates de Pittsburgh à vaincre les Marlins de Miami 7-3, dimanche.

Il s’agissait d’un sommet en carrière pour Marte, qui a fait passer sa moyenne de ,241 à ,305. Il est venu marquer quatre fois et il a claqué sa troisième longue balle de la saison.

Les surprenants Pirates (11-4) ont porté à 7-0 leur fiche lors des matchs en matinée et ils ont complété leur voyage de six parties à l’étranger au sommet de la section Centrale de la Nationale.

Ivan Nova (2-1) a connu un lent départ, mais il s’est ressaisi pour lancer pendant six manches et deux tiers. Il a alloué trois points et il a retiré neuf frappeurs sur des prises, son plus haut total depuis 2016.

Nova revendique un dossier de 3-0 en carrière contre les Marlins, avec une moyenne de points mérités de 1,66. Justin Bour a mis fin à sa journée de travail en frappant un circuit de deux points.

Josh Bell a placé trois balles en lieu sûr et il a produit trois points pour les Pirates. Corey Dickerson a envoyé deux coéquipiers à la plaque et il a frappé un coup sûr dans un 10e match de suite.

Jose Urena (0-3) a accordé quatre points et huit coups sûrs en cinq manches au monticule. Après quatre départs, l’as des Marlins montre une moyenne de points mérités de 5,57.

Brewers 2 Mets 3

Wilmer Flores a frappé un circuit victorieux après deux retraits en fin de neuvième manche et les Mets de New York ont battu les Brewers de Milwaukee 3-2.

Noah Syndergaard a retiré au bâton huit frappeurs de suite, à seulement deux du record des Majeures détenu par Tom Seaver, et Brandon Nimmo est passé à un double de compléter un carrousel

Syndergaard a concédé un point non mérité et deux coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a conclu la rencontre avec 11 retraits sur des prises. Nimmo a quant à lui créé l’égalité en cognant une longue balle contre Taylor Williams, en sixième manche.

Flores a brisé l’égalité de 2-2 en envoyant l’offrande de Matt Albers (2-1) par-dessus la clôture du champ centre-gauche. Les Mets connaissent le meilleur début de saison de leur histoire (12-2).

Jeurys Familia (1-0) a donné un but sur balles, mais il n’a alloué aucun coup sûr en neuvième manche.

Rockies 6 Nationals 5

Ian Desmond a brisé l’égalité grâce à une longue balle de deux points en neuvième manche, Charlie Blackmon a produit trois points et les Rockies du Colorado sont venus de l’arrière pour vaincre les Nationals de Washington 6-5.

Après que Sean Doolittle (0-1) eut retiré Carlos Gonzalez et Gerardo Parra pour amorcer la neuvième manche, Desmond a catapulté sa balle rapide à 402 pieds du marbre pour placer les Rockies en avant.

Bryce Harper a réussi un septième coup de quatre buts cette saison, un sommet dans les Majeures, mais ce ne fut pas suffisant pour les Nationals.

Blackmon a fait des dommages contre l’excellent Stephen Strasburg. Il a d’abord claqué un circuit de deux points en quatrième manche. En sixième, il a placé la balle en lieu sûr pour produire deux points et créer l’égalité 3-3.

Adam Ottavino (3-0) a enregistré la victoire.