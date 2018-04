PHILADELPHIE — Sidney Crosby a récolté un but et trois mentions d’aide, Matt Murray a repoussé 26 lancers et les Penguins de Pittsburgh ont facilement vaincu les Flyers de Philadelphie 5-1, dimanche.

L’une des meilleures rivalités de la LNH a produit trois matchs à sens unique depuis le début de la série. Les Penguins avaient blanchi les Flyers 7-0 lors du premier duel et ces derniers s’étaient vengés en gagnant le deuxième affrontement 5-1.

Les Penguins ont pris les devants 2-1 dans la série et la quatrième partie aura lieu mercredi, à Philadelphie.

Crosby a inscrit son quatrième but de la série, au premier vingt, alors que Derick Brassard, Evgeni Malkin, Brian Dumoulin et Justin Schultz ont aussi enfilé l’aiguille pour les Penguins.

Le gardien des Flyers Brian Elliott, qui avait été chassé du premier match, a connu un autre départ difficile, cédant cinq fois devant 26 tirs.

Travis Sanheim a été l’unique buteur des Flyers, qui n’ont pas gagné une série depuis 2012.

Crosby a rapidement réduit au silence les bruyants partisans des Flyers en ouvrant le pointage en faisant le tour du filet, à mi-chemin au premier engagement. Le capitaine des Penguins a amassé 93 points en 63 matchs de saison contre les Flyers et il avait enregistré un tour du chapeau lors de la première partie de cette série.

Les choses se sont détériorées par la suite. Brassard a touché la cible en avantage numérique, à 2:48 du deuxième tiers, et exactement quatre minutes plus tard, Malkin a lui aussi profité d’une supériorité numérique pour faire bouger les cordages.

Dès la mise au jeu suivante, Dumoulin a accepté une passe du revers de Crosby pour tromper la vigilance d’Elliott entre ses jambières.