WASHINGTON — Matt Calvert a enfilé l’aiguille à 12:22 de la période de prolongation, Sergei Bobrovsky a réalisé 54 arrêts et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l’arrière pour vaincre les Capitals de Washington 5-4, dimanche soir.

Les Blue Jackets ont ainsi pris les devants 2-0 dans la série de premier tour.

Les arbitres ont maintenu leur décision sur le but de Calvert, suite une contestation pour hors-jeu sur la séquence.

À deux victoires d’atteindre le second tour pour la première fois de l’histoire de la concession, les Blue Jackets retourneront à domicile pour y disputer le troisième et le quatrième match de la série, mardi et jeudi. Les Jackets ont surpris les champions de la section Métropolitaine avec deux victoires en prolongation et ont l’avantage grâce en grande partie aux performances de Bobrovsky.

Le récipiendaire du trophée Vézina à deux reprises a réalisé 81 arrêts en 88 lancers en deux matchs. Bobrovsky avait cependant connu une séquence difficile en fin de saison, n’amassant que trois victoires en 13 matchs (3-10).

Cam Atkinson a inscrit deux buts, Anderson a fait mouche et Zack Werenski a ajouté un autre but en avantage numérique pour les Blue Jackets, qui ont toutes les chances de leur côté. Dans l’histoire des séries de la LNH, 86,4 pour cent des équipes qui prennent les devants 2-0 en série la remporte.

Alexander Ovechkin a fait bouger les cordages à deux reprises en avantage numérique, après que Barry Trotz eut soutenu qu’il n’avait pas un assez grand impact lors du premier match de la série. Jay Beagle a aussi noirci la feuille de pointage. Une pénalité décernée à Zack Werenski a mis la table pour le but égalisateur de T.J. Oshie, alors qu’il ne restait que 3:35 à faire.

Philipp Grubauer a bloqué 18 rondelles dans une cause perdante.