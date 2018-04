LOS ANGELES — James Neal a dénoué l’impasse alors qu’il restait un peu moins de six minutes à faire en troisième période pour permettre aux Golden Knights de Las Vegas de venir de l’arrière pour défaire les Kings de Los Angeles 3-2, dimanche soir.

Les Golden Knights sont à une victoire d’obtenir leur laissez-passer pour le second tour.

Servi par Nate Schmidt en entrant en territoire adverse, Neal a surpris Jonathan Quick entre les jambières en effectuant une superbe feinte.

William Karlsson n’a pas perdu de temps et a ajouté un but d’assurance pour les Golden Knights dès la mise en jeu suivant le but de Neal. Cody Eakin a permis aux visiteurs d’égaler la marque 1-1 au début du troisième tiers. Marc-André Fleury a tenu son équipe dans la rencontre, notamment au troisième engagement, en effectuant 37 arrêts.

Alex Iafallo a fait mouche du côté des Kings en première période et Anze Kopitar a réduit l’écart à un seul but — avec un attaquant en plus — alors qu’il restait un peu plus de deux minutes au match, mais ce fut trop peu trop tard. Quick, qui avait réussi à contenir l’adversaire lors des 40 premières minutes de jeu, a concédé trois buts dans les 20 dernières minutes, bloquant 23 rondelles au total.

Eakin a nivelé la marque au début du troisième engagement, complétant une séquence mouvementée devant le filet des Kings. Tout a débuté lorsque Colin Miller a décoché un puissant tir qui a abouti sur la barre horizontale. La défensive des Kings, débordée par l’attaque des Golden Knights, n’a pas été en mesure de couvrir Eakin. Laissé seul dans l’enclave, il a trompé la vigilance de Quick grâce à un tir sur réception.

Karlsson a par la suite permis aux Golden Knights de se forger une avance de deux buts. Suite à la mise en jeu remportée par les Kings, Reilly Smith s’est propulsé dans le fond du territoire afin de récupérer rapidement la rondelle. Smith a immédiatement repéré Karlsson, laissé à découvert entre les deux cercles de mise en jeu, qui en a profité pour inscrire le troisième but des siens.

Iafallo avait permis aux Kings de prendre les devants 1-0 en inscrivant son premier but des séries à 13:14 de la première période.