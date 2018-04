Le Canadien Milos Raonic a franchi avec succès le premier tour du Masters de Monte-Carlo, disposant du Monégasque Lucas Catarina 3-6, 6-2, 6-3.

Raonic, 22e joueur mondial, a totalisé 22 as pour s’imposer à l’issue d’un match qui a duré 2h08.

Son compatriote Denis Shapovalov a pour sa part subi l’élimination 3-6, 4-6 face au Grec Stefanos Tsitsipas.

Shapovalov a éprouvé des ennuis au service, affichant un taux de réussite de seulement 42 pour cent avec sa première balle.

Novak Djokovic a obtenu son billet pour la deuxième ronde en vertu d’un gain de 6-0 et 6-1 face à Dusan Lajovic.

Le Serbe, 9e tête de série, a eu besoin de seulement 57 minutes pour signer sa victoire même s’il a dû sauver des balles de bris lors de trois jeux d’affilée au service au deuxième set, dont deux alors qu’il servait pour le match.

Djokovic, deux fois vainqueur à Monte-Carlo, a concrétisé sa victoire avec sa première balle de match lorsque Lajovic a expédié un coup droit à l’extérieur.

L’ancien no 1 mondial a été ennuyé par une blessure au coude droit et il a glissé au 13e rang du classement ATP. Plus tôt ce mois-ci, il a coupé les ponts avec Andre Agassi et Radek Stepanek — le plus récent d’une série de changements au sein du personnel d’entraîneurs pour le vainqueur de 12 tournois majeurs. Il n’a pas gagné un tournoi du Grand Chelem depuis les Internationaux de France en 2016.

Djokovic fera maintenant face au Croate Borna Coric, vainqueur du vétéran français Julien Benneteau 6-2, 6-3.

Kei Nishikori a par ailleurs défait Tomas Berdych 4-6, 6-2, 6-1. Il a réussi le bris à six reprises contre le Tchèque, 12e tête de série, et il a lui-même cédé le sein deux fois.