PITTSBURGH — Le deuxième but Josh Harrison, des Pirates de Pittsburgh, va rater un mois et demi à cause d’une fracture à la main gauche.

Harrison s’est fracturé le petit doigt de la main gauche dimanche, lorsqu’atteint par un tir de Jose Urena, des Marlins de Miami.

Premier frappeur, Harrison a marqué 12 points cette saison, se classant troisième de la Nationale à ce chapitre, à égalité avec cinq autres joueurs.

Il frappe pour ,263 en 14 matches, avec une longue balle et cinq points produits.

Harrison a eu le même petit doigt fracturé en 2017 lorsqu’atteint par un tir de Tyler Mahle, des Reds de Cincinnati. Ça lui a coûté le dernier mois de la saison.