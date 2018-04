NEW YORK — Les problèmes de santé s’additionnent pour le voltigeur Jacoby Ellsbury des Yankees de New York, qui souffre maintenant d’une fasciite plantaire.

Le nom du vétéran de 34 ans se trouve sur la liste des blessés depuis le début de saison. Il n’a pris part à aucun match préparatoire entre les 1er et 24 mars à cause d’une blessure à un muscle oblique, et il a complété le camp d’entraînement avec un seul coup sûr en 14 visites à la plaque.

Le 3 avril dernier, le gérant des Yankees, Aaron Boone, a révélé que Ellsbury s’est blessé à une hanche pendant sa période de rééducation et qu’il avait reçu une injection de cortisone le 10 avril.

Les Yankees souhaitaient que Ellsbury reprenne vendredi les activités liées au baseball, mais selon ce qu’a fait savoir Boone, lundi, cette nouvelle blessure au talon retarde la rentrée d’Ellsbury. Boone a précisé que la blessure au muscle oblique avait guéri.

Ellsbury, maintenant réserviste après avoir perdu son poste au champ centre au profit d’Aaron Hicks l’an dernier, est assuré de toucher un salaire garanti de 21 142 857$ jusqu’en 2020, dans le cadre de son contrat global de sept ans évalué à 153 millions $.

Le pacte inclut une clause optionnelle à la discrétion de l’équipe qui permettrait à Ellsbury de toucher 21 millions $ en 2021, mais aussi la possibilité que les Yankees rachètent son contrat en lui versant cinq millions $.

Ellsbury a affiché une moyenne au bâton de ,264 avec sept circuits et 39 points produits en 112 matchs en 2017. Il a été tenu à l’écart du jeu du 24 mai au 26 juin à la suite d’une commotion cérébrale.