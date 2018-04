PITTSBURGH — Trevor Story a claqué un circuit de trois points, German Marquez a été efficace pendant six manches au monticule et les Rockies du Colorado ont prolongé leur séquence de succès à l’étranger avec une victoire de 6-2 contre les Pirates de Pittsburgh lundi soir.

Après une difficile série face aux Nationals de Washington, Story s’est ressaisi en obtenant deux coups sûrs en trois présences au bâton avec trois points produits.

Story a frappé sa longue balle aux dépens de Steven Brault (2-1), un coup qui a abouti dans les estrades populaires du champ gauche alors qu’il y avait un retrait, par une soirée froide et venteuse au PNC Park.

Charlie Blackmon a ajouté son 7e circuit de la saison, un sommet chez les Rockies qui viennent de gagner cinq de leurs six derniers matchs. Leur dossier est de 8-2 dans leurs dix dernières sorties à l’extérieur du Coors Field.

Marquez (1-1) n’a pas concédé de coup sûr avant la cinquième manche quand Francisco Cervelli a cogné un triple après un retrait. Marquez a quitté le monticule après avoir accordé deux points, deux coups sûrs et deux buts sur balles.

Il a également enregistré six retraits sur des prises.

Phillies 1 Braves 2

Julio Teheran a eu le dessus sur Aaron Nola et les Braves d’Atlanta ont mis fin à la séquence de six victoires des Phillies de Philadelphie en l’emportant 2-1.

Teheran (1-1) a alloué un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches, tout en retirant neuf frappeurs au bâton. Il a amorcé la soirée avec une fiche de 3-10 et une moyenne de points mérités de 6,20 en 19 départs au SunTrust Park d’Atlanta.

Après qu’A.J. Minter eut lancé en huitième manche, les Braves sont devenus la dernière équipe des Majeures à enregistrer un sauvetage quand le stoppeur Arodys Vizcaino s’est occupé de la neuvième.

Nola (1-1) a concédé deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule. L’as lanceur de 24 ans a aussi passé deux adversaires dans la mitaine. Les Phillies tentaient de gagner sept parties de suite pour une première fois depuis septembre 2012.

Un sacrifice de Kurt Suzuki a fait la différence en quatrième manche, quand Ozzie Albies est venu croiser le marbre.