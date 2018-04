ST. PETERSBURG, Fla. — Mallex Smith a frappé quatre coups sûrs et Blake Snell a amassé neuf retraits au bâton pour guider les Rays de Tampa Bay vers un gain de 8-4, lundi soir, contre les Rangers du Texas.

Du coup, les Rays ont mis fin à une série de quatre défaites.

Smith a obtenu un simple à l’aide d’un amorti contre le partant Martin Perez (1-2) lors d’une explosion de quatre points en deuxième manche qui a aidé les Rays à se bâtir un coussin de 5-0.

Il a ajouté un double et un point marqué en troisième, chemin faisant vers sa deuxième performance de quatre coups sûrs en huit jours.

Dans la victoire, Wilson Ramos a ajouté trois coups sûrs et a fait marquer deux points.

Snell (2-1) a alloué un point et cinq coups sûrs en six manches et un tiers. Ce n’était que la troisième fois cette saison qu’un partant des Rays lançait pendant au moins six manches.

Pour les Rangers, Joey Gallo a frappé son sixième circuit de la saison en quatrième manche, et le premier par un frappeur gaucher contre Snell, qui en était à son 47e départ en carrière.

Nomar Mazara a ajouté une claque de trois points en huitième contre le releveur Chih-Wei Hu.